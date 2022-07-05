Мантуров спрогнозировал постепенное снижение цен на автомобили

В конце июня Мантуров сообщил, что стоимость новых автомобилей в России с начала года выросла на 25-30%. Речь идет и об отечественных, и об импортных машинах. «Автостат» сообщил в конце июня, что средневзвешенная цена нового легкового автомобиля с учетом занимаемой доли рынка по итогам пяти месяцев года составила 2,38 млн руб. — на 7% меньше, чем в апреле, и на 15% дешевле, чем в марте. В январе такая машина стоила лишь 2,09 млн руб., что на 18% больше в годовом выражении.