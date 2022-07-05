Мантуров спрогнозировал постепенное снижение цен на автомобили
Ситуация с ценами на автомобили в России сейчас стабилизируется, а в течение года цены будут постепенно немного снижаться, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.
«Я считаю, что да (можно ждать постепенного снижения цен. — "Ведомости"). Потому что можно, конечно, держать высокие цены "до последнего", но тогда потребитель просто не будет приобретать продукцию. Поэтому компании будут вынуждены адаптироваться к запросам рынка, но для того чтобы все изменения происходили мягче, мы пошли на меры поддержки спроса», — заявил Мантуров.
По его словам, цены на автомобили сейчас стабилизируются; они снизились несущественно, потому что «есть инерция» по закупленным материалам, сырью и комплектующим. Цикл производства автомобиля составляет 3-4 месяца, поэтому сейчас на рынок выходят машины, комплектующие для которых покупали в январе-марте. Курс доллара в феврале и сейчас отличается вдвое, напомнил Мантуров, поэтому компании будут плавно «растягивать» изменение цены по году, с учетом постепенного восстановления рынка, чтобы не нести убытки.
В конце июня Мантуров сообщил, что стоимость новых автомобилей в России с начала года выросла на 25-30%. Речь идет и об отечественных, и об импортных машинах. «Автостат» сообщил в конце июня, что средневзвешенная цена нового легкового автомобиля с учетом занимаемой доли рынка по итогам пяти месяцев года составила 2,38 млн руб. — на 7% меньше, чем в апреле, и на 15% дешевле, чем в марте. В январе такая машина стоила лишь 2,09 млн руб., что на 18% больше в годовом выражении.