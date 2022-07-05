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Авто

Мантуров спрогнозировал постепенное снижение цен на автомобили

Ведомости

Ситуация с ценами на автомобили в России сейчас стабилизируется, а в течение года цены будут постепенно немного снижаться, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

«Я считаю, что да (можно ждать постепенного снижения цен. — "Ведомости"). Потому что можно, конечно, держать высокие цены "до последнего", но тогда потребитель просто не будет приобретать продукцию. Поэтому компании будут вынуждены адаптироваться к запросам рынка, но для того чтобы все изменения происходили мягче, мы пошли на меры поддержки спроса», — заявил Мантуров.

По его словам, цены на автомобили сейчас стабилизируются; они снизились несущественно, потому что «есть инерция» по закупленным материалам, сырью и комплектующим. Цикл производства автомобиля составляет 3-4 месяца, поэтому сейчас на рынок выходят машины, комплектующие для которых покупали в январе-марте. Курс доллара в феврале и сейчас отличается вдвое, напомнил Мантуров, поэтому компании будут плавно «растягивать» изменение цены по году, с учетом постепенного восстановления рынка, чтобы не нести убытки.

В конце июня Мантуров сообщил, что стоимость новых автомобилей в России с начала года выросла на 25-30%. Речь идет и об отечественных, и об импортных машинах. «Автостат» сообщил в конце июня, что средневзвешенная цена нового легкового автомобиля с учетом занимаемой доли рынка по итогам пяти месяцев года составила 2,38 млн руб. — на 7% меньше, чем в апреле, и на 15% дешевле, чем в марте. В январе такая машина стоила лишь 2,09 млн руб., что на 18% больше в годовом выражении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных