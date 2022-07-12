VK ведет переговоры о покупке языковой онлайн-школы Skyeng
VK претендует на покупку онлайн-школы иностранных языков Skyeng, сообщил The Bell со ссылкой на источники, близкие к сторонам сделки.
По данным издания, стороны все еще ведут переговоры, обязывающие документы еще не подписаны. Один из собеседников The Bell отмечает, что, в отличие от ранее приобретенных VK аналогичных сервисов, которые были встроены в бизнес-процессы компании, Skyeng, вероятно, в случае заключения сделки будет развиваться самостоятельно. «Есть понимание, что самостоятельно сервис будет развиваться лучше, чем в навязанной интеграции», – отметил собеседник издания.
Источники The Bell утверждают, что на приобретение Skyeng претендуют и другие компании, в частности, «Севергрупп» Алексея Мордашова, которая через IT-холдинг TalentTech принадлежит 85% в Edtech-компании «Нетология-групп».
VK контролирует образовательный холдинг Skillbox Holding Limited, который по итогам 2021 г. стал лидером российского EdTech-рынка, о чем свидетельствовали данные исследовательского агентства Smart Ranking. 3 марта VK обнародовала свою финансовую отчетность по МСФО, из которой следует, что выручка Skillbox за прошедший год составила 10,4 млрд руб. Несмотря на лидирующие позиции на рынке, образовательный холдинг Skillbox Limited является убыточным: по итогам 2021 г. его EBITDA ушла в минус на 1,6 млрд руб. (снижение составило 15%).
Как уточняла «Ведомостям» основатель агентства Smart Ranking Дарья Рыжкова, VK последние несколько лет активно скупала и консолидировала доли в EdTech-компаниях. Сам холдинг Skillbox Limited был создан VK в августе 2021 г. на базе онлайн-школ Skillbox и Geekbrains. В октябре 2021 г. компания Skillbox приобрела контрольную долю в образовательной платформе Skillfactory (сейчас она составляет 63,75%). В октябре 2021 г. холдинг Skillbox купил 90% акций бразильской онлайн-школы Mentorama и 70% белорусской платформы Lerna, после чего они также вошли в состав образовательного холдинга.
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