VK ведет переговоры о покупке языковой онлайн-школы Skyeng

Как уточняла «Ведомостям» основатель агентства Smart Ranking Дарья Рыжкова, VK последние несколько лет активно скупала и консолидировала доли в EdTech-компаниях. Сам холдинг Skillbox Limited был создан VK в августе 2021 г. на базе онлайн-школ Skillbox и Geekbrains. В октябре 2021 г. компания Skillbox приобрела контрольную долю в образовательной платформе Skillfactory (сейчас она составляет 63,75%). В октябре 2021 г. холдинг Skillbox купил 90% акций бразильской онлайн-школы Mentorama и 70% белорусской платформы Lerna, после чего они также вошли в состав образовательного холдинга.