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Boeing ожидает снижения спроса на самолеты из-за отсутствия поставок России

Ведомости

Авиаконцерн Boeing прогнозирует снижение спроса на самолеты в ближайшие десятилетия на фоне экономических потрясений и неопределенности в отношении поставок самолетов в Россию. Об этом со ссылкой на долгосрочный прогноз компании сообщает Bloomberg.

Согласно прогнозу, Boeing поставит клиентам 41 170 новых самолетов до 2041 г. По сравнению с ожиданиями прошлого года темпы поставок снизятся: производитель заявлял, что в течение 20 лет будет продано 43 610 самолетов, отмечает агентство.

Геополитические и экономические потрясения могут иметь долгосрочные последствия для коммерческой аэрокосмической отрасли, говорится в прогнозе. Так, Boeing изменил свой прогноз по годовому росту пассажиропотока с 4 до 3,8%, его конкурент, компания Airbus SE, также ослабила свои ожидания, сославшись на рост цен на энергию.

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Последний прогноз Boeing, как пишет Bloomberg, исключает в будущем любые потенциальные поставки покупателям в России, которая после начала боевых действий на Украине и широкомасштабных санкций «фактически закрыта от мирового аэрокосмического рынка». Компания в прошлом году планировала продать более 1500 самолетов в течение 20 лет. Вице-президент Boeing по коммерческому маркетингу Даррен Халст назвал РФ «нецелевым рынком» для авиапроизводителя.

Однако в течение ближайшего десятилетия продажи, как ожидают в компании, будут стабильными. Спрос на авиаперевозки после пандемии еще восстанавливается, поэтому авиаперевозчики расширяют свой флот.

Boeing заявил, что авиакомпаниям потребуется 19 575 новых самолетов до 2031 г., в то время как в прошлом году в течение следующих десяти лет компания планировала поставить 19 330 самолетов. 

В начале марта, после начала военной спецоперации России на Украине, Boeing приостановил техническое обслуживание и поддержку российских авиакомпаний и поставки им запчастей. После этого в компании заявили о приостановке закупок титана в России и закрытии технических отделов в Москве и Киеве.

В июле «Коммерсатъ» писал, что S7 Airlines планирует вернуть два Boeing 737-8 МАХ из-за «отсутствия сертификата типа в РФ и, соответственно, невозможности его эксплуатации». После авиакатастроф этой модели самолетов в Индонезии и Эфиопии их эксплуатация была запрещена в России, а повторная сертификация так и не была проведена, отмечало издание.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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