Boeing ожидает снижения спроса на самолеты из-за отсутствия поставок России

В июле «Коммерсатъ» писал, что S7 Airlines планирует вернуть два Boeing 737-8 МАХ из-за «отсутствия сертификата типа в РФ и, соответственно, невозможности его эксплуатации». После авиакатастроф этой модели самолетов в Индонезии и Эфиопии их эксплуатация была запрещена в России, а повторная сертификация так и не была проведена, отмечало издание.