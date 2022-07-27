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Производители овощей смогут получить субсидии на агротехнические работы

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Производители овощей получат субсидии на агротехнические работы в рамках нового федерального проекта, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина. 

«Новый федеральный проект сейчас в работе: мы будем давать субсидии на агротехнические работы при производстве и овощей, и картофеля. Это очень важно», — сказал Мишустин.

Агротехнические работы предполагают обработку почвы, внесение удобрений, подготовку семян, посадочного материала, посев, посадку, уход за посевом и сбор урожая. 

Ожидается, что федеральный проект по овощам начнет свою работу с 2023 г., уточнил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. По его словам, в законопроекте будут консолидированы все меры поддержки по овощам, а также будут добавлены меры с учетом проведения агротехнических работ. Однако он отмечает, что проект по большей части направлен на производство овощей открытого грунта. 

Мишустин полагает, что к 2030 г. производство овощей в стране вырастет на 20%, в частности картофеля — на 18%. Он добавил, что нужно, чтобы все было «на нашем базовом материале» для обеспечения продовольственной безопасности страны. Патрушев также заметил, что объем производства овощей закрытого грунта в 2021 г. вырос до 1,5 млн т в сравнении с 1 млн т в 2020 г. «В этом [году] будет еще больше», — сказал он.

8 июля Патрушев на совещании подтвердил прогноз Минсельхоза по сбору зерна в России. В 2022 г. он может составить порядка 130 млн т. По его словам, прогнозируемый урожай масличных составляет 22,6 млн т, сахарной свеклы – более 41,5 млн т, картофеля – не менее 6,8 млн т, овощей открытого грунта – 5,2 млн т. «В последние два года РФ стала нетто-экспортером продукции АПК. В 2022 г. планируем сохранить достигнутые результаты и обеспечить базовыми продуктами, в первую очередь зерном и маслом, всех наших традиционных партеров», – рассказал Патрушев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных