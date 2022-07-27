Производители овощей смогут получить субсидии на агротехнические работы

Мишустин полагает, что к 2030 г. производство овощей в стране вырастет на 20%, в частности картофеля — на 18%. Он добавил, что нужно, чтобы все было «на нашем базовом материале» для обеспечения продовольственной безопасности страны. Патрушев также заметил, что объем производства овощей закрытого грунта в 2021 г. вырос до 1,5 млн т в сравнении с 1 млн т в 2020 г. «В этом [году] будет еще больше», — сказал он.