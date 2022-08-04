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В России локализовали производство пива Spaten, Franziskaner, Leffe Blonde и Brune

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Пивоваренная компания AB InBev Efes локализовала в России производство нескольких зарубежных брендов пива из-за логистических сложностей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление компании. Среди марок, которые теперь будут производиться в России — Spaten, Franziskaner, Leffe Blonde и Brune. 

«Spaten, Franziskaner, Leffe — одни из наиболее востребованных и любимых нашими потребителями импортных брендов. Локализовав их производство, мы смогли сохранить широкую представленность продукции во всех каналах продаж, обеспечив при этом доступные цены и качество», — отметила директор по маркетингу компании Ольга Гавриленко. 

Отмечается, что теперь эти марки пива будут производить на заводе в Калуге, Ульяновске, Омске, Волжском, Клину и Иванове. Всего у AB InBeV Efes 11 пивоваренных заводов в России. 

Компания была создана в 2018 г. после объединения бизнеса Anadolu Efes и Anheuser-Busch InBev в России и на Украине. В 2019 г. AB InBev Efes стала лидером на российском рынке пива, обогнав Carlsberg по доле рынка. По данным ВТБ Капитал, в 2020 г. доля AB InBev Efes составила 30%, Carlsberg — 27%. Среди брендов компании — Spaten, Stella Artois, Hoegaarden, «Клинское», «Старый мельник из бочонка» и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных