В России локализовали производство пива Spaten, Franziskaner, Leffe Blonde и Brune
Пивоваренная компания AB InBev Efes локализовала в России производство нескольких зарубежных брендов пива из-за логистических сложностей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление компании. Среди марок, которые теперь будут производиться в России — Spaten, Franziskaner, Leffe Blonde и Brune.
«Spaten, Franziskaner, Leffe — одни из наиболее востребованных и любимых нашими потребителями импортных брендов. Локализовав их производство, мы смогли сохранить широкую представленность продукции во всех каналах продаж, обеспечив при этом доступные цены и качество», — отметила директор по маркетингу компании Ольга Гавриленко.
Отмечается, что теперь эти марки пива будут производить на заводе в Калуге, Ульяновске, Омске, Волжском, Клину и Иванове. Всего у AB InBeV Efes 11 пивоваренных заводов в России.
Компания была создана в 2018 г. после объединения бизнеса Anadolu Efes и Anheuser-Busch InBev в России и на Украине. В 2019 г. AB InBev Efes стала лидером на российском рынке пива, обогнав Carlsberg по доле рынка. По данным ВТБ Капитал, в 2020 г. доля AB InBev Efes составила 30%, Carlsberg — 27%. Среди брендов компании — Spaten, Stella Artois, Hoegaarden, «Клинское», «Старый мельник из бочонка» и др.
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