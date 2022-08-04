В России локализовали производство пива Spaten, Franziskaner, Leffe Blonde и Brune

Компания была создана в 2018 г. после объединения бизнеса Anadolu Efes и Anheuser-Busch InBev в России и на Украине. В 2019 г. AB InBev Efes стала лидером на российском рынке пива, обогнав Carlsberg по доле рынка. По данным ВТБ Капитал, в 2020 г. доля AB InBev Efes составила 30%, Carlsberg — 27%. Среди брендов компании — Spaten, Stella Artois, Hoegaarden, «Клинское», «Старый мельник из бочонка» и др.