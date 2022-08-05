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Новое юрлицо проекта «Сахалин-2» зарегистрировано в Южно-Сахалинске

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В Южно-Сахалинске зарегистрировано новое юридическое лицо проекта «Сахалин-2» – ООО «Сахалинская энергия», следует из выписки Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Вновь созданная компания зарегистрирована по адресу главного офиса Sakhalin Energy на улице Дзержинского, 35. Действующий руководитель проекта Андрей Олейников указан в качестве управляющего нового юрлица. «Интерфакс» уточняет, что доля в размере чуть более 50% в уставном капитале принадлежит ООО «Газпром Сахалин холдинг», остальное находится на балансе «Сахалинской энергии».  

30 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», в соответствии с которым все права и обязанности оператора проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy перейдут специально созданному ООО. Сейчас «Газпрому» принадлежит в СРП-проекте 50% плюс 1 акция, Shell – 27,5% минус 1 акция, японским Mitsui и Mitsubishi – 12,5 и 10% соответственно. Указом определяется, что «Газпром» сохранит свою долю в операторе, получив ту же долю в новом ООО, а доли остальных акционеров «Сахалин энерджи» перейдут в собственность нового общества. Далее остальные акционеры оператора должны в течение месяца предоставить правительству согласие на получение доли в ООО. Если соответствующие документы не поступят или не будут приняты правительством, то после оценки стоимости нераспределенных долей они должны быть проданы в течение четырех месяцев после принятия решения об отказе в передаче доли.

СПГ-проект «Сахалин-2» реализуется на шельфе полуострова Сахалин в рамках соглашения о разделе продукции (СРП). Он предусматривает разработку двух месторождений – Пильтун-Астохского (главным образом нефтяного) и Лунского (преимущественно газового). Это старейшее СРП в России (заключено в 1994 г.) и первый проект в стране по сжижению газа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных