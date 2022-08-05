Новое юрлицо проекта «Сахалин-2» зарегистрировано в Южно-Сахалинске

30 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», в соответствии с которым все права и обязанности оператора проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy перейдут специально созданному ООО. Сейчас «Газпрому» принадлежит в СРП-проекте 50% плюс 1 акция, Shell – 27,5% минус 1 акция, японским Mitsui и Mitsubishi – 12,5 и 10% соответственно. Указом определяется, что «Газпром» сохранит свою долю в операторе, получив ту же долю в новом ООО, а доли остальных акционеров «Сахалин энерджи» перейдут в собственность нового общества. Далее остальные акционеры оператора должны в течение месяца предоставить правительству согласие на получение доли в ООО. Если соответствующие документы не поступят или не будут приняты правительством, то после оценки стоимости нераспределенных долей они должны быть проданы в течение четырех месяцев после принятия решения об отказе в передаче доли.