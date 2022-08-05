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Amazon купит производителя «умных» пылесосов iRobot за $1,7 млрд

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Онлайн-ритейлер Amazon объявил о покупке производителя «умных» пылесосов iRobot по цене $61 за акцию, передает CNBC. Сумма сделки оценивается в $1,7 млрд.

«Клиенты любят продукты iRobot, и я рад работать с командой над изобретением способов, которые делают жизнь клиентов проще и приятнее», — заявил руководитель отдела аппаратных устройств Amazon Дэйв Лимп.

Это приобретение стало четвертой по величине сделкой Amazon после покупки продуктовой сети Whole Foods за $13,7 млрд в 2017 г., компании Metro-Goldwyn-Mayer, специализирующейся на производстве кино, за $8,45 млрд в прошлом году и приобретения за $3,9 млрд сети клиник первичной медицинской помощи One Medical, о котором было объявлено в прошлом месяце.

Компания iRobot была основана в 1990 г. специалистами по робототехнике Массачусетского технологического института. В 2002 г. она выпустила роботизированный пылесос Roomba, который может автономно мыть полы. Компания также представила роботизированные швабры и очистители бассейнов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных