Amazon купит производителя «умных» пылесосов iRobot за $1,7 млрд

Это приобретение стало четвертой по величине сделкой Amazon после покупки продуктовой сети Whole Foods за $13,7 млрд в 2017 г., компании Metro-Goldwyn-Mayer, специализирующейся на производстве кино, за $8,45 млрд в прошлом году и приобретения за $3,9 млрд сети клиник первичной медицинской помощи One Medical, о котором было объявлено в прошлом месяце.