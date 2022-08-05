Amazon купит производителя «умных» пылесосов iRobot за $1,7 млрд
Онлайн-ритейлер Amazon объявил о покупке производителя «умных» пылесосов iRobot по цене $61 за акцию, передает CNBC. Сумма сделки оценивается в $1,7 млрд.
«Клиенты любят продукты iRobot, и я рад работать с командой над изобретением способов, которые делают жизнь клиентов проще и приятнее», — заявил руководитель отдела аппаратных устройств Amazon Дэйв Лимп.
Это приобретение стало четвертой по величине сделкой Amazon после покупки продуктовой сети Whole Foods за $13,7 млрд в 2017 г., компании Metro-Goldwyn-Mayer, специализирующейся на производстве кино, за $8,45 млрд в прошлом году и приобретения за $3,9 млрд сети клиник первичной медицинской помощи One Medical, о котором было объявлено в прошлом месяце.
Компания iRobot была основана в 1990 г. специалистами по робототехнике Массачусетского технологического института. В 2002 г. она выпустила роботизированный пылесос Roomba, который может автономно мыть полы. Компания также представила роботизированные швабры и очистители бассейнов.
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