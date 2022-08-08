Закупки новых лифтов для капремонта сократились в три раза

Причина такого значительного падения закупок связано с ростом цен на лифтовое оборудование. В частности, только за семь месяцев 2022 г. цены выросли на 30%, в то время как за весь прошлый год — на 20%. А бюджет на замену лифтов в 2022 г. был заложен и вовсе в начале 2021 г., отметил гендиректор РЛО Петр Харламов. Уточняется, что стоимость новых лифтов с демонтажем и установкой зависит от конкретного региона и может достигать 3 млн руб. Гендиректор завода «Московское электрооборудование и лифты» Руслан Родиков подчеркнул, что за 2022 г. на 30-40% выросла и себестоимость изготовления лифтов из-за импортных комплектующих.