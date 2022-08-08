Закупки новых лифтов для капремонта сократились в три раза
В ассоциации «Российское лифтовое объединение» (РЛО) подсчитали, что с января по июль этого года состоялось 4300 аукционов по замене лифтов общей стоимостью 14 млрд руб. в рамках программ капремонта многоквартирных домов, в ходе которых обязательной замене подлежат все лифты, эксплуатируемые больше 25 лет, передает «Коммерсантъ». Уточняется, что это втрое ниже показателей за аналогичный период 2021 г. и вдвое — 2020 г.
Самое заметное сокращение отмечено в Москве, где в 2022 г. было закуплено на 98% меньше лифтов, чем годом ранее: 35 штук против 2283. Среди других лидеров снижения — Красноярский край, Волгоградская и Ростовская область, где снижение составило по 93%.
Причина такого значительного падения закупок связано с ростом цен на лифтовое оборудование. В частности, только за семь месяцев 2022 г. цены выросли на 30%, в то время как за весь прошлый год — на 20%. А бюджет на замену лифтов в 2022 г. был заложен и вовсе в начале 2021 г., отметил гендиректор РЛО Петр Харламов. Уточняется, что стоимость новых лифтов с демонтажем и установкой зависит от конкретного региона и может достигать 3 млн руб. Гендиректор завода «Московское электрооборудование и лифты» Руслан Родиков подчеркнул, что за 2022 г. на 30-40% выросла и себестоимость изготовления лифтов из-за импортных комплектующих.
По словам Харламова, снижение закупок является «тревожной ситуацией», поскольку это приводит к снижению производства. В частности, по подсчетам Росстата, производство лифтов в первом полугодии уже снизилось на 40% год к году и составило 9000 единиц. При этом в предыдущие годы в этом сегменте наблюдался рост: в 2019 г. объем производства увеличился на 16%, в 2020 г. — на 18%.
Снижение производства вызвано несколькими причинами. В частности, по мнению экспертов, важную роль сыграл уход иностранных поставщиков с российского рынка. В конце июля американский производитель лифтов Otis сообщил о продаже российского бизнеса компании Ice Development (входит в холдинг S8 Capital). По данным Национального лифтового союза, Otis занимал 16% российского рынка лифтов — второе место после Щербинского лифтостроительного завода с долей в 20%. Месяцем ранее о продаже российского бизнеса сообщил и финский производитель Kone, которая занимала 3% российского рынка.
В начале июня застройщики сообщили изданию Forbes о дефиците сложных, высокоскоростных лифтов, которые должны конструироваться под конкретное здание. Именно на таких лифтах специализировались ушедшие с российского рынка производители.
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