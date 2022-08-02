Производство лифтов в России снизилось на 41% за первое полугодие

Объем производства лифтов в России за первое полугодие сократился на 41% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 9 000 штук, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росстата. При этом в предыдущие годы в этом сегменте наблюдался рост: в 2019 г. объем производства увеличился на 16%, в 2020 г. — на 18%.