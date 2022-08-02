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Производство лифтов в России снизилось на 41% за первое полугодие

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Объем производства лифтов в России за первое полугодие сократился на 41% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 9 000 штук, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росстата. При этом в предыдущие годы в этом сегменте наблюдался рост: в 2019 г. объем производства увеличился на 16%, в 2020 г. — на 18%.  

Снижение производства вызвано несколькими причинами. Во-первых, это связано с уходом иностранных производителей и поставщиков с российского рынка на фоне проведения специальной операции на территории Украины, считает эксперт консалтинговой компании «НЭО Центр» Алексей Ли. 

В конце июля американский производитель лифтов Otis сообщил о продаже российского бизнеса компании Ice Development (входит в холдинг S8 Capital), а прием заказов на новое оборудование он прекратил еще в начале марта. По данным Национального лифтового союза, Otis занимал 16% российского рынка лифтов — второе место после Щербинского лифтостроительного завода с долей в 20%. 

Месяцем ранее, в конце июня, о продаже российского бизнеса сообщил финский производитель Kone местным топ-менеджерам и о полном уходе из России. После закрытия сделки компания начнет работать под новым названием, стоимость и структура сделки не разглашаются. Эта компания занимала 3% российского рынка. 

В начале июня застройщики сообщили изданию Forbes о дефиците сложных, высокоскоростных лифтов, которые должны конструироваться под конкретное здание. Именно на таких лифтах специализировались ушедшие с российского рынка производители. 

Во-вторых, снижение производства может наблюдаться из-за сокращения объемов строительства в этот период в целом по стране, предполагают в «Дом.РФ». Кроме того, многие застройщики отложили запуск некоторых проектов и потому не стали сейчас заказывать лифты, считает руководитель отдела мониторинга цен ГК «Гранель» Елена Миронова. 

Также среди возможных причин можно назвать снижение объемов финансирования региональных программ капитального ремонта на 30%, отметили в «Дом.РФ». В частности, в Подмосковье плановой замене в этом году подлежат только 800 лифтов, что на 30% меньше, чем в 2021 г., подтвердил Ли. 

Ранее по теме: В России начался дефицит высокоскоростных лифтов для высотных домов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных