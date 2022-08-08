Владелец «Л’Этуаль» выкупил сеть магазинов косметики «Подружка»

В настоящее время в России работает 287 магазинов сети «Подружка» и 1000 точек «Л’Этуаль». «Алькор и Ко» стала мажоритарным акционером «Табер Трейд» в январе 2020 г. Тогда 5% акций остались у основателя и гендиректора компании Дмитрия Тамурки, еще 5% — у ее исполнительного директора Павла Смирнова.