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Владелец «Л’Этуаль» выкупил сеть магазинов косметики «Подружка»

Ведомости

Компания «Алькор и Ко» (владеет сетью магазинов косметики «Л’Этуаль») выкупила косметическую сеть «Подружка», увеличив свою долю с 90% до 100%. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на источник, близкий к «Подружке», и данные «СПАРК-Интерфакс».

До этого «Алькор и Ко» уже владела долей 90% в уставном капитале «Табер Трейд» (контролирует сеть «Подружка»). В пресс-службе «Л’Этуаль» подтвердили, что компания окончательно выкупила «Подружку». «В июле 2022 года оставшиеся 10% «Табер Трейд» также перешли под контроль «Л’Этуаль»», — сообщил представитель компании. 

Он также указал на кадровые перестановки в «Табер Трейд». В августе этого года Дмитрия Тамурку на посту генерального директора сменит Станислав Мелингер. Ранее Мелингер работал директором департамента технологического развития в ювелирной компании «Адамас».

Генеральный директор «Л’Этуаль» Татьяна Володина считает, что сделка позволит усилить позиции обеих компаний «совершенно во всех направлениях». Она отметила, что в будущем планируется расширить ассортимент обеих сетей и усовершенствовать доставку.

В настоящее время в России работает 287 магазинов сети «Подружка» и 1000 точек «Л’Этуаль». «Алькор и Ко» стала мажоритарным акционером «Табер Трейд» в январе 2020 г. Тогда 5% акций остались у основателя и гендиректора компании Дмитрия Тамурки, еще 5% — у ее исполнительного директора Павла Смирнова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных