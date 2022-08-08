Siemens Energy завершит уход из России осенью

Ожидается, что Siemens Energy закончит реструктуризацию российского подразделения бизнеса уже в третьем квартале 2022 г. «В третьем квартале Siemens Energy начала реструктуризацию своей деятельности в России, что повлияло на результат подразделения газа и электроэнергии на 0,2 млрд евро», — говорится в сообщении компании.