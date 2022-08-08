Siemens Energy завершит уход из России осенью
Ожидается, что Siemens Energy закончит реструктуризацию российского подразделения бизнеса уже в третьем квартале 2022 г. «В третьем квартале Siemens Energy начала реструктуризацию своей деятельности в России, что повлияло на результат подразделения газа и электроэнергии на 0,2 млрд евро», — говорится в сообщении компании.
Ранее сегодня глава компании Кристиан Брух, что Siemens Energy продолжит обслуживание «Северного потока» даже после полного выхода из российских активов, писал ТАСС. Компания займется этим для обеспечения стабильных поставок газа в Европу, добавил Брух.
12 мая немецкий концерн Siemens приступил к процедуре прекращения всей производственной и операционной деятельности в России. Компания приняла такое решение, присоединившись к санкциям после начала специальной военной операции на Украине.
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