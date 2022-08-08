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Siemens Energy завершит уход из России осенью

Ведомости

Немецкая компания Siemens Energy намерена вывести все активы из России этой осенью, следует из ее отчетности. Компания работала в России с 1852 г.

Ожидается, что Siemens Energy закончит реструктуризацию российского подразделения бизнеса уже в третьем квартале 2022 г. «В третьем квартале Siemens Energy начала реструктуризацию своей деятельности в России, что повлияло на результат подразделения газа и электроэнергии на 0,2 млрд евро», — говорится в сообщении компании. 

Ранее сегодня глава компании Кристиан Брух, что Siemens Energy продолжит обслуживание «Северного потока» даже после полного выхода из российских активов, писал ТАСС. Компания займется этим для обеспечения стабильных поставок газа в Европу, добавил Брух.

12 мая немецкий концерн Siemens приступил к процедуре прекращения всей производственной и операционной деятельности в России. Компания приняла такое решение, присоединившись к санкциям после начала специальной военной операции на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных