Pfizer покупает биофармацевтическую Global Blood Therapeutics за $5,4 млрд

«Серповидно-клеточная анемия является наиболее распространенным наследственным заболеванием крови, и она непропорционально часто поражает людей африканского происхождения. Мы рады приветствовать коллег из GBT в Pfizer и работать вместе, чтобы изменить жизнь пациентов, поскольку мы давно стремимся удовлетворить потребности этого малообеспеченного сообщества», — сказал председатель и главный исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла.