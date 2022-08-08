Pfizer покупает биофармацевтическую Global Blood Therapeutics за $5,4 млрд
Американская фармацевтическая компания Pfizer покупает разработчика лекарственных препаратов Global Blood Therapeutics (GBT), сообщает пресс-служба Pfizer. Сумма сделки составит $5,4 млрд ($68,5 за акцию).
GBT занимается разработкой лекарственных препаратов, одним из которых является Oxbryta для лечения серповидно-клеточной анемии. Таблетки были одобрены в 2019 г. в США, Европейском союзе, ОАЭ, Омане и Великобритании.
«Серповидно-клеточная анемия является наиболее распространенным наследственным заболеванием крови, и она непропорционально часто поражает людей африканского происхождения. Мы рады приветствовать коллег из GBT в Pfizer и работать вместе, чтобы изменить жизнь пациентов, поскольку мы давно стремимся удовлетворить потребности этого малообеспеченного сообщества», — сказал председатель и главный исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла.
Сейчас компании будут ждать одобрения регулирующих органов и акционеров GBT. Финансовыми консультантами Pfizer по сделке стали Morgan Stanley & Co. LLC и Goldman Sachs & Co. LLC, а юридическим консультантом выступила компания Wachtell, Lipton, Rosen & Katz. Финансовыми консультантами GBT по сделке стали J.P. Morgan Securities LLC и Centerview Partners LLC, юридическими консультантами — Cravath, Swaine & Moore LLP и Goodwin Procter LLP, отмечается в сообщении.
Ранее в августе сообщалось, что Pfizer начала переговоры о покупке GBT. Компания была готова заключить соглашение и раньше, однако другие претенденты на покупку GBT все еще обсуждали сделку.
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