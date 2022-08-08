Softbank продал все свои акции Uber
Японская инвестиционно-технологическая компания SoftBank Group продала все принадлежащие ей акции американского сервиса заказа такси и доставки еды Uber Technologies Inc. для привлечения средств на фоне ухудшения финансовых показателей, передает CNBC.
Подобное решение было связано с тем, что основной инвестиционный фонд Softbank, компания Vision Fund, отчиталась об убытках за период с апреля по июль в размере 2,93 трлн японских иен, или $21,64 млрд, что является рекордным показателем за всю ее историю.
По данным компании, она продавала свою долю постепенно — в период с апреля по июль по средней цене $41,47 за бумагу. Средняя цена акций Uber, по которой Softbank покупала их в течение 2018 и 2019 гг., составила $34,5 за бумагу. Однако сама компания не назвала точного объема проданного пакета акций и сумму, которую ей удалось получить в качестве выручки. Продажу своих активов Softbank начала еще в прошлом году — тогда была продана треть доли. Оставшаяся часть была реализована сейчас.
Всего во II квартале Softbank получил $5,6 млрд благодаря продаже акций портфельных компаний, среди которых были также онлайн-компания в сфере недвижимости Opendoor, медицинская Guardant и китайский брокер Beike.
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