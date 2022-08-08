Softbank продал все свои акции Uber

По данным компании, она продавала свою долю постепенно — в период с апреля по июль по средней цене $41,47 за бумагу. Средняя цена акций Uber, по которой Softbank покупала их в течение 2018 и 2019 гг., составила $34,5 за бумагу. Однако сама компания не назвала точного объема проданного пакета акций и сумму, которую ей удалось получить в качестве выручки. Продажу своих активов Softbank начала еще в прошлом году — тогда была продана треть доли. Оставшаяся часть была реализована сейчас.