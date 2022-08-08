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Softbank продал все свои акции Uber

Ведомости

Японская инвестиционно-технологическая компания SoftBank Group продала все принадлежащие ей акции американского сервиса заказа такси и доставки еды Uber Technologies Inc. для привлечения средств на фоне ухудшения финансовых показателей, передает CNBC. 

Подобное решение было связано с тем, что основной инвестиционный фонд Softbank, компания Vision Fund, отчиталась об убытках за период с апреля по июль в размере 2,93 трлн японских иен, или $21,64 млрд, что является рекордным показателем за всю ее историю. 

По данным компании, она продавала свою долю постепенно — в период с апреля по июль по средней цене $41,47 за бумагу. Средняя цена акций Uber, по которой Softbank покупала их в течение 2018 и 2019 гг., составила $34,5 за бумагу. Однако сама компания не назвала точного объема проданного пакета акций и сумму, которую ей удалось получить в качестве выручки. Продажу своих активов Softbank начала еще в прошлом году — тогда была продана треть доли. Оставшаяся часть была реализована сейчас.

Всего во II квартале Softbank получил $5,6 млрд благодаря продаже акций портфельных компаний, среди которых были также онлайн-компания в сфере недвижимости Opendoor, медицинская Guardant и китайский брокер Beike.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных