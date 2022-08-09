Газета
Бизнес

«Яндекс» закроет сервисы доставки продуктов в Великобритании и Франции

Ведомости

«Яндекс» прекратил работу сервисов экспресс-доставки продуктов во Франции и Великобритании, сообщил Forbes со ссылкой на источники, близкие к «Яндекс.Лавке» и Yandex.Go.

По данным издания, парижское подразделение находится в стадии ликвидации, и на этот процесс максимум уйдет 2-3 месяца. На лондонский бизнес по доставке продуктов «Яндекс» искал покупателя, но не смог его найти, в связи с чем это подразделение тоже будет закрыто. «Яндексу» требовался «новый игрок с деньгами», но таких на рынке сейчас нет, «а у существующих игроков есть свои платформы», сообщил источник.

Представитель «Яндекса» рассказал изданию, что в Лондоне и Париже была изменена бизнес-модель, и теперь новое подразделение Yango Deli Tech займется IT-решениями по управлению доставкой для сторонних заказчиков.

«Мы предлагаем потенциальным партнерам настроить и оптимизировать все процессы — от системы управления складом, приложения для сборщика, маршрутизации «последней мили» и BI-дашбордов в реальном времени до систем автозаказа и роботов-кладовщиков», – отметил представитель «Яндекса».

31 марта Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что международное подразделение «Яндекса» по доставке продуктов Yango Deli рассматривает возможность ухода с рынка Великобритании и Франции. Тогда издание уточняло, что «Яндекс» может рассмотреть продажу британского бизнеса локальным конкурентам и закрытие «Яндекс.Лавки» во Франции.

«Яндекс» запустил быструю доставку продуктов в Лондоне в октябре 2021 г. Сервис под брендом Yango Deli был доступен более 1,4 млн жителей в районах Бетнал-Грин, Баттерси, Бермондси и Актон.

В Париже экспресс-доставка была запущена в августе 2021 г. Представитель «Яндекс.Лавки» сказал Forbes, что в Париже компания постепенно приостанавливает операции. По его словам, решение об этом приняли еще в начале февраля.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных