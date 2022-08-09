«Яндекс» закроет сервисы доставки продуктов в Великобритании и Франции
По данным издания, парижское подразделение находится в стадии ликвидации, и на этот процесс максимум уйдет 2-3 месяца. На лондонский бизнес по доставке продуктов «Яндекс» искал покупателя, но не смог его найти, в связи с чем это подразделение тоже будет закрыто. «Яндексу» требовался «новый игрок с деньгами», но таких на рынке сейчас нет, «а у существующих игроков есть свои платформы», сообщил источник.
Представитель «Яндекса» рассказал изданию, что в Лондоне и Париже была изменена бизнес-модель, и теперь новое подразделение Yango Deli Tech займется IT-решениями по управлению доставкой для сторонних заказчиков.
«Мы предлагаем потенциальным партнерам настроить и оптимизировать все процессы — от системы управления складом, приложения для сборщика, маршрутизации «последней мили» и BI-дашбордов в реальном времени до систем автозаказа и роботов-кладовщиков», – отметил представитель «Яндекса».
31 марта Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что международное подразделение «Яндекса» по доставке продуктов Yango Deli рассматривает возможность ухода с рынка Великобритании и Франции. Тогда издание уточняло, что «Яндекс» может рассмотреть продажу британского бизнеса локальным конкурентам и закрытие «Яндекс.Лавки» во Франции.
«Яндекс» запустил быструю доставку продуктов в Лондоне в октябре 2021 г. Сервис под брендом Yango Deli был доступен более 1,4 млн жителей в районах Бетнал-Грин, Баттерси, Бермондси и Актон.
В Париже экспресс-доставка была запущена в августе 2021 г. Представитель «Яндекс.Лавки» сказал Forbes, что в Париже компания постепенно приостанавливает операции. По его словам, решение об этом приняли еще в начале февраля.