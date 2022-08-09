«Яндекс» закроет сервисы доставки продуктов в Великобритании и Франции

По данным издания, парижское подразделение находится в стадии ликвидации, и на этот процесс максимум уйдет 2-3 месяца. На лондонский бизнес по доставке продуктов «Яндекс» искал покупателя, но не смог его найти, в связи с чем это подразделение тоже будет закрыто. «Яндексу» требовался «новый игрок с деньгами», но таких на рынке сейчас нет, «а у существующих игроков есть свои платформы», сообщил источник.