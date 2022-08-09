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Бизнес

Обязательная маркировка вейпов в России может начаться с 1 ноября

Ведомости

В России могут ввести обязательную маркировку электронных сигарет и жидкостей с содержанием никотина уже с 1 ноября 2022 г., следует из проекта постановления Минпромторга, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

В Минпромторге отметили, что им поступает множество просьб от участников рынка никотиносодержащей продукции о досрочном окончании эксперимента по введению системы маркировки, говорится в пояснительной записке к проекту. «Бизнес-сообщество обращает внимание на готовность отрасли к введению обязательной маркировки с 1 ноября 2022 г. и наличие высокой доли на рынке контрафактной никотинсодержащей продукции», — уточняется в пояснительной записке.

Минпромторг поддержал инициативу бизнес-сообщества и счел целесообразным также поддержать досрочное завершение эксперимента с одновременным введением обязательной маркировки. В ведомстве отметили, что это должно помочь бороться с нелегальным оборотом никотиносодержащей продукции.

В январе фракция ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о полном запрете вейпов и электронных сигарет. Инициатива была предложена после смерти 12-летнего мальчика в городе Бийск, который, как считало изначально следствие, умер после курения вейпа. Позже оказалось, что мальчик надышался угарным газом из печи.

Эксперимент по маркировке электронных сигарет и использующихся в них никотиносодержащих жидкостей начался 1 февраля 2022 г. 28 июля Минпромторг выступил против полного запрета на продажу электронных сигарет и вейпов, так как это приводит к «формированию бесконтрольного черного рынка». В ведомстве уточнили, что это грозит большими потерями бюджету, а также создает теневой рынок, в котором невозможно отслеживать содержания никотина в жидкостях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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