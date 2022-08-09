Обязательная маркировка вейпов в России может начаться с 1 ноября

Эксперимент по маркировке электронных сигарет и использующихся в них никотиносодержащих жидкостей начался 1 февраля 2022 г. 28 июля Минпромторг выступил против полного запрета на продажу электронных сигарет и вейпов, так как это приводит к «формированию бесконтрольного черного рынка». В ведомстве уточнили, что это грозит большими потерями бюджету, а также создает теневой рынок, в котором невозможно отслеживать содержания никотина в жидкостях.