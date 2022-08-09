Обязательная маркировка вейпов в России может начаться с 1 ноября
В России могут ввести обязательную маркировку электронных сигарет и жидкостей с содержанием никотина уже с 1 ноября 2022 г., следует из проекта постановления Минпромторга, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
В Минпромторге отметили, что им поступает множество просьб от участников рынка никотиносодержащей продукции о досрочном окончании эксперимента по введению системы маркировки, говорится в пояснительной записке к проекту. «Бизнес-сообщество обращает внимание на готовность отрасли к введению обязательной маркировки с 1 ноября 2022 г. и наличие высокой доли на рынке контрафактной никотинсодержащей продукции», — уточняется в пояснительной записке.
Минпромторг поддержал инициативу бизнес-сообщества и счел целесообразным также поддержать досрочное завершение эксперимента с одновременным введением обязательной маркировки. В ведомстве отметили, что это должно помочь бороться с нелегальным оборотом никотиносодержащей продукции.
В январе фракция ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о полном запрете вейпов и электронных сигарет. Инициатива была предложена после смерти 12-летнего мальчика в городе Бийск, который, как считало изначально следствие, умер после курения вейпа. Позже оказалось, что мальчик надышался угарным газом из печи.
Эксперимент по маркировке электронных сигарет и использующихся в них никотиносодержащих жидкостей начался 1 февраля 2022 г. 28 июля Минпромторг выступил против полного запрета на продажу электронных сигарет и вейпов, так как это приводит к «формированию бесконтрольного черного рынка». В ведомстве уточнили, что это грозит большими потерями бюджету, а также создает теневой рынок, в котором невозможно отслеживать содержания никотина в жидкостях.
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