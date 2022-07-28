Газета
Общество

Минпромторг выступил против полного запрета электронных сигарет

Ведомости

Министерство промышленности и торговли выступает против полного запрета на продажу электронных сигарет и вейпов, так как это приводит к «формированию бесконтрольного черного рынка», сообщает ТАСС со ссылкой на замдиректора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции ведомства Владислава Заславского.

«Непонятно, на черном рынке сколько <...> никотина и кто там вообще работает. Кроме всего прочего огромными потерями бюджета сопровождается, потому что понятно, что налогооблагаемая база не может существовать, если запрещен оборот», — говорит он. Также законопроект о регулировании табачных изделий, внесенный Министерством финансов, может помочь вывести данный рынок из теневой экономики, отмечает Заславский.

По его словам, сейчас в России рассматривается введение обязательной маркировки средствами идентификации всех товаров этой группы. В Минпромторг поступают письма от участников рынка, которые предлагают ускорить введение обязательной маркировки, однако пока данная возможность находится только в стадии проработки, окончательное решение об этом будет принимать правительство.

Ранее по теме: Производители вейпов и электронных сигарет обратились к Титову

В январе фракция ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о полном запрете вейпов и электронных сигарет. Инициатива была предложена после смерти 12-летнего мальчика в городе Бийск, который, как считало изначально следствие, умер после курения вейпа. Позже оказалось, что мальчик надышался угарным газом из печи.

Несмотря на это, в Минздраве сочли, что необходимо ограничить реализацию никотиносодержащих жидкостей и их устройств до разработки полного технического регламента. В данный момент регламент разрабатывается в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), срок представления решений стран-участников по проекту — IV кв. 2022 г. Представители отрасли поддерживают инициативу и выступают за введение маркировки для отслеживания черного импорта. 

6 июня стало известно, что Союз предприятий индустрии никотиносодержащих изделий обратился в Минпромторг с предложением включить в эксперимент по маркировке безникотиновые жидкости для вейпов. В Минпромторге подтвердили получение обращения, сообщив, что эта инициатива была поддержана бизнесом на заседании проектно-экспертной группы. Эксперимент по маркировке электронных сигарет и использующихся в них никотиносодержащих жидкостей начался 1 февраля 2022 г. 

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных