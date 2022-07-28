Минпромторг выступил против полного запрета электронных сигарет

«Непонятно, на черном рынке сколько <...> никотина и кто там вообще работает. Кроме всего прочего огромными потерями бюджета сопровождается, потому что понятно, что налогооблагаемая база не может существовать, если запрещен оборот», — говорит он. Также законопроект о регулировании табачных изделий, внесенный Министерством финансов, может помочь вывести данный рынок из теневой экономики, отмечает Заславский.