Минпромторг выступил против полного запрета электронных сигарет
Министерство промышленности и торговли выступает против полного запрета на продажу электронных сигарет и вейпов, так как это приводит к «формированию бесконтрольного черного рынка», сообщает ТАСС со ссылкой на замдиректора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции ведомства Владислава Заславского.
«Непонятно, на черном рынке сколько <...> никотина и кто там вообще работает. Кроме всего прочего огромными потерями бюджета сопровождается, потому что понятно, что налогооблагаемая база не может существовать, если запрещен оборот», — говорит он. Также законопроект о регулировании табачных изделий, внесенный Министерством финансов, может помочь вывести данный рынок из теневой экономики, отмечает Заславский.
По его словам, сейчас в России рассматривается введение обязательной маркировки средствами идентификации всех товаров этой группы. В Минпромторг поступают письма от участников рынка, которые предлагают ускорить введение обязательной маркировки, однако пока данная возможность находится только в стадии проработки, окончательное решение об этом будет принимать правительство.
В январе фракция ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о полном запрете вейпов и электронных сигарет. Инициатива была предложена после смерти 12-летнего мальчика в городе Бийск, который, как считало изначально следствие, умер после курения вейпа. Позже оказалось, что мальчик надышался угарным газом из печи.
Несмотря на это, в Минздраве сочли, что необходимо ограничить реализацию никотиносодержащих жидкостей и их устройств до разработки полного технического регламента. В данный момент регламент разрабатывается в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), срок представления решений стран-участников по проекту — IV кв. 2022 г. Представители отрасли поддерживают инициативу и выступают за введение маркировки для отслеживания черного импорта.
6 июня стало известно, что Союз предприятий индустрии никотиносодержащих изделий обратился в Минпромторг с предложением включить в эксперимент по маркировке безникотиновые жидкости для вейпов. В Минпромторге подтвердили получение обращения, сообщив, что эта инициатива была поддержана бизнесом на заседании проектно-экспертной группы. Эксперимент по маркировке электронных сигарет и использующихся в них никотиносодержащих жидкостей начался 1 февраля 2022 г.
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