В «Росагролизинге» оценили результаты импортозамещения в отрасли

В мае в «Росагролизинге» сообщили, что в I квартале спрос на лизинговые услуги увеличился более чем вдвое по сравнению с тем же периодом 2021 г. За I квартал в России компания поставила 3420 единиц техники на 19,5 млрд руб. (+69%), в планах компании на год – не менее 10 000 единиц. Треть в поставках занимают самоходные машины, остальное – прицепное и навесное оборудование и автомобили сельхозназначения.