В «Росагролизинге» оценили результаты импортозамещения в отрасли
Гендиректор «Росагролизинга» Павел Косов сообщил, что импортозамещение комбайнов в России обеспечено на 98%, а тракторов – на 85%, передает ТАСС.
«Мы самые крупные покупатели и собственники сельхозтехники в России, 98% комбайнов у нас — отечественные, 85% тракторов — отечественные, 15% — тракторы, которые производятся в Белоруссии, поэтому я считаю, что мы достаточно хорошо импортозаместились», – рассказал он.
Косов также отметил, что остаются «определенные логистические проблемы», однако компания намерена их преодолеть.
В мае в «Росагролизинге» сообщили, что в I квартале спрос на лизинговые услуги увеличился более чем вдвое по сравнению с тем же периодом 2021 г. За I квартал в России компания поставила 3420 единиц техники на 19,5 млрд руб. (+69%), в планах компании на год – не менее 10 000 единиц. Треть в поставках занимают самоходные машины, остальное – прицепное и навесное оборудование и автомобили сельхозназначения.
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