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В «Росагролизинге» оценили результаты импортозамещения в отрасли

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Гендиректор «Росагролизинга» Павел Косов сообщил, что импортозамещение комбайнов в России обеспечено на 98%, а тракторов – на 85%, передает ТАСС. 

«Мы самые крупные покупатели и собственники сельхозтехники в России, 98% комбайнов у нас — отечественные, 85% тракторов — отечественные, 15% — тракторы, которые производятся в Белоруссии, поэтому я считаю, что мы достаточно хорошо импортозаместились», – рассказал он.

Косов также отметил, что остаются «определенные логистические проблемы», однако компания намерена их преодолеть.

В мае в «Росагролизинге» сообщили, что в I квартале спрос на лизинговые услуги увеличился более чем вдвое по сравнению с тем же периодом 2021 г. За I квартал в России компания поставила 3420 единиц техники на 19,5 млрд руб. (+69%), в планах компании на год – не менее 10 000 единиц. Треть в поставках занимают самоходные машины, остальное – прицепное и навесное оборудование и автомобили сельхозназначения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных