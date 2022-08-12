Поставки российской нефти по «Дружбе» в Чехию возобновились
Прокачка российской нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба» в Чехию возобновилась, сообщает Reuters со ссылкой на оператора чешского участка Mero.
«Поставки российской нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" в Чехию были восстановлены в 20:00 по центральноевропейскому времени (21:00 мск)», – говорится в сообщении.
4 августа «Укртранснафта» остановила прокачку российской нефти по одной из веток нефтепровода в адрес Венгрии, Чехии и Словакии. Причиной стала невозможность оплатить услуги по прокачке нефти через украинскую территорию после введения седьмого пакета европейских санкций. Направленный через Газпромбанк платеж вернулся на счет «Транснефти».
Транзит российской нефти возобновился в адрес Венгрии и Словакии 10 августа после того, как местные операторы, венгерская нефтегазовая компания MOL и словацкий комбинат Slovnaft договорились с украинской стороной и самостоятельно оплатили транзит нефти.
Mero накануне сообщил, что ожидает возобновления поставок российской нефти 12-13 августа после решения проблем с оплатой транзита. Ранее сегодня стало известно, что «Укртранснафта» подтвердила получение платежа за транзит.
Трубопровод «Дружба» начинается в Самарской области, проходит через Брянск, а затем разделяется на две ветви: северную и южную. По северной нефть поступает через Белоруссию в направлении Польши, Германии и Прибалтики, по южной – в Чехию, Венгрию и Словакию. По данным «Транснефти», экспорт нефти в дальнее зарубежье по «Дружбе» в 2021 г. составил 35,9 млн т. В феврале компания заявляла о планах увеличить прокачку до 45,5 млн т в год.
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