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Бизнес

Сотрудники «АвтоВАЗа» перешли на полный режим работы

Ведомости

Работники российского автопроизводителя «АвтоВАЗ» вернулись на пятидневный рабочий день, пишет «ТАСС» со ссылкой на зампредседателя профорганизации компании Валерия Королева. «Все работники с 15 августа перешли на пятидневный режим», – рассказал он.

С 6 июня сотрудники «АвтоВАЗа» на три месяца перешли на четырехдневную рабочую неделю в связи с прогнозом российского авторынка и дефицитом электронных компонентов, необходимых в производстве автомобилей. Также компания перенесла летний корпоративный отпуск сотрудников с 25 июля по 14 августа на весенний период – с 4 по 24 апреля. В «АвтоВАЗе» решили, что такой шаг поможет накопить нужный запас компонентов для более стабильной работы заводов в Тольятти и Ижевске. Кризис полупроводников начался, в частности, из-за пандемии коронавируса. В России с дефицитом полупроводников столкнулась в 2021 г. прежде всего автомобильная отрасль.

В конце июня пресс-служба компании сообщила, четырехдневный режим работы планируется продлить до 6 ноября из-за возможного негативного развития ситуации на рынке этой осенью.

К концу июля компания приняла решение вернуться на обычный рабочий день в две смены на линии сборки Granta, а также ввести пятидневный режим, но в одну смену, на линии сборки Niva, сообщал профком «АвтоВАЗа» в официальной группе во «ВКонтакте». Предполагалось, что с 29 августа по 27 ноября на линии сборки Granta и линии B0 будет установлен шестидневная рабочая неделя – с понедельника по субботу в две смены, на линии Niva – также шестидневный режим, но в одну смену.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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