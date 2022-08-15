Сотрудники «АвтоВАЗа» перешли на полный режим работы
С 6 июня сотрудники «АвтоВАЗа» на три месяца перешли на четырехдневную рабочую неделю в связи с прогнозом российского авторынка и дефицитом электронных компонентов, необходимых в производстве автомобилей. Также компания перенесла летний корпоративный отпуск сотрудников с 25 июля по 14 августа на весенний период – с 4 по 24 апреля. В «АвтоВАЗе» решили, что такой шаг поможет накопить нужный запас компонентов для более стабильной работы заводов в Тольятти и Ижевске. Кризис полупроводников начался, в частности, из-за пандемии коронавируса. В России с дефицитом полупроводников столкнулась в 2021 г. прежде всего автомобильная отрасль.
В конце июня пресс-служба компании сообщила, четырехдневный режим работы планируется продлить до 6 ноября из-за возможного негативного развития ситуации на рынке этой осенью.
К концу июля компания приняла решение вернуться на обычный рабочий день в две смены на линии сборки Granta, а также ввести пятидневный режим, но в одну смену, на линии сборки Niva, сообщал профком «АвтоВАЗа» в официальной группе во «ВКонтакте». Предполагалось, что с 29 августа по 27 ноября на линии сборки Granta и линии B0 будет установлен шестидневная рабочая неделя – с понедельника по субботу в две смены, на линии Niva – также шестидневный режим, но в одну смену.
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