Сотрудники «АвтоВАЗа» перешли на полный режим работы

С 6 июня сотрудники «АвтоВАЗа» на три месяца перешли на четырехдневную рабочую неделю в связи с прогнозом российского авторынка и дефицитом электронных компонентов, необходимых в производстве автомобилей. Также компания перенесла летний корпоративный отпуск сотрудников с 25 июля по 14 августа на весенний период – с 4 по 24 апреля. В «АвтоВАЗе» решили, что такой шаг поможет накопить нужный запас компонентов для более стабильной работы заводов в Тольятти и Ижевске. Кризис полупроводников начался, в частности, из-за пандемии коронавируса. В России с дефицитом полупроводников столкнулась в 2021 г. прежде всего автомобильная отрасль.