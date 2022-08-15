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ФАС получила ходатайство X5 Group на покупку двух сибирских сетей

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X5 Group (управляет «Пятерочкой», «Каруселью», «Чижиком» и «Перекрестком») подала ходатайство о приобретении 70% торговых сетей, принадлежащих ведущим ритейлерам Восточной Сибири «Красный Яр» и «Слата», сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в своем Telegram-канале. Регулятор оценит влияние сделки на российский рынок ритейла. 

В начале августа X5 Group сообщила о том, что достигла договоренностей с двумя торговыми сетями. Чтобы завершить сделку, необходимо получить согласие ФАС. Стороны не раскрывали подробностей сделки. Уточнялось, что магазины после сделки продолжат работу под своими названиями.

«Красный Яр» владеет 226 магазинами двух брендов — «Красный Яр» и «Батон» в Красноярском крае, Туве и Хакасии, «Слата» — 362 магазинами «Слата» и «ХлебСоль» в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае. Две группы компаний арендуют четыре распределительных центра на 56 200 кв. м. За счет покупки X5 Group сможет значительно расширить свое присутствие в Восточной Сибири. Сейчас у компании в Сибирском федеральном округе работают 1095 магазинов «Пятерочка» и два распределительных центра.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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