ФАС получила ходатайство X5 Group на покупку двух сибирских сетей
X5 Group (управляет «Пятерочкой», «Каруселью», «Чижиком» и «Перекрестком») подала ходатайство о приобретении 70% торговых сетей, принадлежащих ведущим ритейлерам Восточной Сибири «Красный Яр» и «Слата», сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в своем Telegram-канале. Регулятор оценит влияние сделки на российский рынок ритейла.
В начале августа X5 Group сообщила о том, что достигла договоренностей с двумя торговыми сетями. Чтобы завершить сделку, необходимо получить согласие ФАС. Стороны не раскрывали подробностей сделки. Уточнялось, что магазины после сделки продолжат работу под своими названиями.
«Красный Яр» владеет 226 магазинами двух брендов — «Красный Яр» и «Батон» в Красноярском крае, Туве и Хакасии, «Слата» — 362 магазинами «Слата» и «ХлебСоль» в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае. Две группы компаний арендуют четыре распределительных центра на 56 200 кв. м. За счет покупки X5 Group сможет значительно расширить свое присутствие в Восточной Сибири. Сейчас у компании в Сибирском федеральном округе работают 1095 магазинов «Пятерочка» и два распределительных центра.
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