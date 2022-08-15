ФАС получила ходатайство X5 Group на покупку двух сибирских сетей

«Красный Яр» владеет 226 магазинами двух брендов — «Красный Яр» и «Батон» в Красноярском крае, Туве и Хакасии, «Слата» — 362 магазинами «Слата» и «ХлебСоль» в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае. Две группы компаний арендуют четыре распределительных центра на 56 200 кв. м. За счет покупки X5 Group сможет значительно расширить свое присутствие в Восточной Сибири. Сейчас у компании в Сибирском федеральном округе работают 1095 магазинов «Пятерочка» и два распределительных центра.