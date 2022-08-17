Carlsberg потерял $630 млн прибыли за полгода на фоне ухода с российского рынка
Датский производитель пива Carlsberg Group в первом полугодии 2022 г. понес убыток в размере 4,6 млрд датских крон ($630 млн) на фоне ухода с российского рынка, следует из данных опубликованного финансового отчета компании.
Несмотря на это, компания сообщает о росте выручки на 23,6% до 35,4 млрд датских крон ($4,84 млрд) благодаря положительному влиянию валютных курсов по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. Carlsberg также сообщил, что его операционная прибыль выросла на 35,9%.
Объемы продаж в России снизились на 2%, однако в отчетном периоде рост выручки увеличился на 44% до 4,3 млрд датских крон (около $590 млн) благодаря росту курса рубля. Прибыль компании в России после уплаты налогов составила 944 млн крон (примерно $130 млн).
Чистый убыток компании составил 8,6 млрд крон (почти $1,2 млрд), который связан с убытком от обесценивания 9,6 млрд крон (более $1,3 млрд), признанным в связи с планами по продаже российского бизнеса.
«Глобальная неопределенность остается высокой, а растущее давление на производственные затраты станет для нас особым вызовом в ближайшие кварталы. В этих условиях мы будем продолжать искать правильный баланс между смягчением краткосрочных проблем и инвестированием в долгосрочные возможности», – написал глава Carlsberg Сиес’т Харт в комментарии к отчету.
10 марта Carlsberg Group объявила о прекращении производства и продажи в России пива Carlsberg. Компания также прекратила инвестиции и экспорт в Россию и отказалась от рекламы на рынке страны.
28 марта пивоваренная корпорация Carlsberg Group приняла решение полностью уйти с российского рынка. Компания принесла извинения своим 8400 сотрудникам в России. До завершения сделки Carlsberg сообщил, что продолжить работать с ограничениями и поддержит сотрудников и их семьи.
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