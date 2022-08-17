Carlsberg потерял $630 млн прибыли за полгода на фоне ухода с российского рынка

«Глобальная неопределенность остается высокой, а растущее давление на производственные затраты станет для нас особым вызовом в ближайшие кварталы. В этих условиях мы будем продолжать искать правильный баланс между смягчением краткосрочных проблем и инвестированием в долгосрочные возможности», – написал глава Carlsberg Сиес’т Харт в комментарии к отчету.