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Carlsberg потерял $630 млн прибыли за полгода на фоне ухода с российского рынка

Ведомости

Датский производитель пива Carlsberg Group в первом полугодии 2022 г. понес убыток в размере 4,6 млрд датских крон ($630 млн) на фоне ухода с российского рынка, следует из данных опубликованного финансового отчета компании. 

Несмотря на это, компания сообщает о росте выручки на 23,6% до 35,4 млрд датских крон ($4,84 млрд) благодаря положительному влиянию валютных курсов по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. Carlsberg также сообщил, что его операционная прибыль выросла на 35,9%.

Объемы продаж в России снизились на 2%, однако в отчетном периоде рост выручки увеличился на 44% до 4,3 млрд датских крон (около $590 млн) благодаря росту курса рубля. Прибыль компании в России после уплаты налогов составила 944 млн крон (примерно $130 млн).

Чистый убыток компании составил 8,6 млрд крон (почти $1,2 млрд), который связан с убытком от обесценивания 9,6 млрд крон (более $1,3 млрд), признанным в связи с планами по продаже российского бизнеса.

«Глобальная неопределенность остается высокой, а растущее давление на производственные затраты станет для нас особым вызовом в ближайшие кварталы. В этих условиях мы будем продолжать искать правильный баланс между смягчением краткосрочных проблем и инвестированием в долгосрочные возможности», – написал глава Carlsberg Сиес’т Харт в комментарии к отчету.

10 марта Carlsberg Group объявила о прекращении производства и продажи в России пива Carlsberg. Компания также прекратила инвестиции и экспорт в Россию и отказалась от рекламы на рынке страны.

28 марта пивоваренная корпорация Carlsberg Group приняла решение полностью уйти с российского рынка. Компания принесла извинения своим 8400 сотрудникам в России. До завершения сделки Carlsberg сообщил, что продолжить работать с ограничениями и поддержит сотрудников и их семьи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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