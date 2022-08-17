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Разработчик «Хроник хаоса» Nexters продал российский бизнес за 500 рублей

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Разработчик видеоигр Nexters продал свой бизнес в России за 500 руб., следует из документов, которые компания представила в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

«12 июля 2022 г. совет директоров компании в рамках стратегии по снижению рисков принял решение продать 100% акций в уставных капиталах дочерних компаний», — говорится в тексте документа.

Компания продала доли в компаниях Nexters Studio — за 200 руб., Nexters Online, Lightmap, а также 70% доли в уставном капитале Gamepositive — по 100 руб. за каждую. Убыток от продажи компания оценивает в $2,17 млн. Однако на счетах этих фирм хранилось порядка $7,7 млн, поэтому общий убыток Nexters составил $9,87 млн.  

Nexters занимается разработкой мобильных игр, одни из наиболее популярных ее проектов — игра «Хроники хаоса» (Hero Wars), «Битва за трон» (Throne Rush) и «Chibi Island: Островная ферма». Головной офис компании расположен на Кипре.

12 июля совет директоров компании Nexters решил передать свои дочерние российские компании в управление местному менеджменту. После передачи бизнеса компания начнет работать в России напрямую, при этом головной офис, расположенный на Кипре, перестанет получать выручку от деятельности российских платформ. Компания также приняла решение о релокации большей части своих сотрудников с Украины, из России и Белоруссии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных