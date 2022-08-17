Разработчик «Хроник хаоса» Nexters продал российский бизнес за 500 рублей
Разработчик видеоигр Nexters продал свой бизнес в России за 500 руб., следует из документов, которые компания представила в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).
«12 июля 2022 г. совет директоров компании в рамках стратегии по снижению рисков принял решение продать 100% акций в уставных капиталах дочерних компаний», — говорится в тексте документа.
Компания продала доли в компаниях Nexters Studio — за 200 руб., Nexters Online, Lightmap, а также 70% доли в уставном капитале Gamepositive — по 100 руб. за каждую. Убыток от продажи компания оценивает в $2,17 млн. Однако на счетах этих фирм хранилось порядка $7,7 млн, поэтому общий убыток Nexters составил $9,87 млн.
Nexters занимается разработкой мобильных игр, одни из наиболее популярных ее проектов — игра «Хроники хаоса» (Hero Wars), «Битва за трон» (Throne Rush) и «Chibi Island: Островная ферма». Головной офис компании расположен на Кипре.
12 июля совет директоров компании Nexters решил передать свои дочерние российские компании в управление местному менеджменту. После передачи бизнеса компания начнет работать в России напрямую, при этом головной офис, расположенный на Кипре, перестанет получать выручку от деятельности российских платформ. Компания также приняла решение о релокации большей части своих сотрудников с Украины, из России и Белоруссии.
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