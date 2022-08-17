Разработчик «Хроник хаоса» Nexters продал российский бизнес за 500 рублей

12 июля совет директоров компании Nexters решил передать свои дочерние российские компании в управление местному менеджменту. После передачи бизнеса компания начнет работать в России напрямую, при этом головной офис, расположенный на Кипре, перестанет получать выручку от деятельности российских платформ. Компания также приняла решение о релокации большей части своих сотрудников с Украины, из России и Белоруссии.