Lindt не рассматривает варианты продолжения работы в России
Швейцарский производитель шоколада Lindt & Sprüngli заявил, что не рассматривает никаких альтернативных вариантов продолжения бизнеса в России, рассказали ТАСС в представительстве компании.
«Мы полностью прекратили прямые поставки продукции и на данный момент не рассматриваем никаких альтернативных сценариев ведения бизнеса в России», — рассказали агентству в компании.
Lindt продолжит выполнять свои обязательства перед сотрудниками, поставщиками и партнерами в рамках местного законодательства. Однако, отметили в компании, решение об уходе «было принято после тщательной оценки». В Lindt добавили, что в данный момент в России отсутствует стабильная и предсказуемая бизнес-среда, которая бы соответствовала интересам компании в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
9 марта производитель временно закрыл магазины в России и приостановил экспорт продукции на российский рынок. О своем уходе Lindt объявила 16 августа, однако о намерении продать российский бизнес еще не сообщалось.
Lindt открыл первый магазин в России в 2016 г. По данным локального сайта, всего в России представлено девять магазинов, продукция также представлена в собственном онлайн-магазине. Lindt известен своим шоколадом, который выходит под брендами Lindor, P&M, Caffarellino, Swiss Classic, Excellence и др.
Lindt стал не первой кондитерской компанией, которая объявила о своем уходе с рынка России после начала спецоперации на Украине. Ранее производитель кондитерских изделий Haribo предупредил торговые сети о приостановке поставок продукции на российский рынок, кроме того, американский производитель шоколада Mondelez International Inc. сообщил о прекращении инвестиций и рекламы своих товаров в России.
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