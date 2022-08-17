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Lindt не рассматривает варианты продолжения работы в России

Ведомости

Швейцарский производитель шоколада Lindt & Sprüngli заявил, что не рассматривает никаких альтернативных вариантов продолжения бизнеса в России, рассказали ТАСС в представительстве компании.

«Мы полностью прекратили прямые поставки продукции и на данный момент не рассматриваем никаких альтернативных сценариев ведения бизнеса в России», — рассказали агентству в компании.

Lindt продолжит выполнять свои обязательства перед сотрудниками, поставщиками и партнерами в рамках местного законодательства. Однако, отметили в компании, решение об уходе «было принято после тщательной оценки». В Lindt добавили, что в данный момент в России отсутствует стабильная и предсказуемая бизнес-среда, которая бы соответствовала интересам компании в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

9 марта производитель временно закрыл магазины в России и приостановил экспорт продукции на российский рынок. О своем уходе Lindt объявила 16 августа, однако о намерении продать российский бизнес еще не сообщалось.

Lindt открыл первый магазин в России в 2016 г. По данным локального сайта, всего в России представлено девять магазинов, продукция также представлена в собственном онлайн-магазине. Lindt известен своим шоколадом, который выходит под брендами Lindor, P&M, Caffarellino, Swiss Classic, Excellence и др.

Lindt стал не первой кондитерской компанией, которая объявила о своем уходе с рынка России после начала спецоперации на Украине. Ранее производитель кондитерских изделий Haribo предупредил торговые сети о приостановке поставок продукции на российский рынок, кроме того, американский производитель шоколада Mondelez International Inc. сообщил о прекращении инвестиций и рекламы своих товаров в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных