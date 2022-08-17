Lindt не рассматривает варианты продолжения работы в России

Lindt продолжит выполнять свои обязательства перед сотрудниками, поставщиками и партнерами в рамках местного законодательства. Однако, отметили в компании, решение об уходе «было принято после тщательной оценки». В Lindt добавили, что в данный момент в России отсутствует стабильная и предсказуемая бизнес-среда, которая бы соответствовала интересам компании в среднесрочной и долгосрочной перспективе.