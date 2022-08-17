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«Коммерсантъ»: Autodesk ликвидирует юрлицо в России

Ведомости

Американская компания Autodesk, занимающаяся разработкой софта для различных видов проектирования зданий, заводов и оборудования, до конца лета полностью ликвидирует российское юридическое лицо ООО «Аутодеск (Си-Ай-Эс)» и уволит сотрудников в российском офисе, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Компания сообщила о приостановке своей деятельности в России еще 3 марта, вскоре после начала российской спецоперации на Украине. В самой компании рассказали газете, что с того момента «продолжают оценивать перспективы развития бизнеса и сотрудников в стране», отказавшись от дальнейших комментариев.

Председатель совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов рассказал изданию, что российский офис Autodesk преимущественно состоял не из разработчиков, а менеджеров по продажам. По его данным, аналогичное отечественное ПО используют только 30% компаний в России. Гендиректор ООО «Цифровые решения в строительстве» Алексей Никитин в свою очередь отметил, что уход Autodesk – это удар для российских проектировщиков, привыкших работать с софтом компании, которая занимала одну из лидирующих позиций в тематике BIM-проектирования.

В середине июля замглавы Минстроя РФ Константин Михайлик рассказал, что массовый переход на отечественное программное обеспечение в сфере строительства будет возможен к 2024 г., сообщал ТАСС. По его данным, свыше 100 отечественных ПО для архитектурной и инженерно-строительной отраслей могут заменить зарубежные аналоги, приостановившие работу или ушедшие с российского рынка.

После начала спецоперации России на Украине ограничили или свернули работу многие разработчики ПО, в том числе Microsoft, Alphabet, AWS, SAP, VMware, TeamViewer и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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