«Коммерсантъ»: Autodesk ликвидирует юрлицо в России

Председатель совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов рассказал изданию, что российский офис Autodesk преимущественно состоял не из разработчиков, а менеджеров по продажам. По его данным, аналогичное отечественное ПО используют только 30% компаний в России. Гендиректор ООО «Цифровые решения в строительстве» Алексей Никитин в свою очередь отметил, что уход Autodesk – это удар для российских проектировщиков, привыкших работать с софтом компании, которая занимала одну из лидирующих позиций в тематике BIM-проектирования.