КТК назвал сроки ремонта выведенных из эксплуатации выносных причальных устройств
Ремонт каждого из двух выведенных из эксплуатации из-за повреждений выносных причальных устройств (ВПУ) на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) займет месяц с момента заключения договора, сообщили в пресс-службе компании, передает ТАСС.
«При уже заключенном договоре с подрядчиком, мобилизации сил и средств, их доставке и прибытии на место работ, соответствующих погодных условий, проведение самих работ и последующих проверках — один месяц на один ВПУ», – говорится в сообщении.
В КТК отметили, что сроки могут быть скорректированы в зависимости от обстоятельств. Оставшийся в работе ВПУ-3 может обеспечить погрузку до 3,5 млн т нефти в месяц, добавили в компании.
КТК временно вывел из эксплуатации два из трех своих ВПУ на морском терминале накануне. В компании рассказали, что в этом месяце во время плановых работ по техобслуживанию комплекса оборудования ВПУ-1 и ВПУ-2 водолазными группами были обнаружены трещины. Консорциум обратился к производителю ВПУ (компании Imodco) и в контролирующее безопасную эксплуатацию устройств классификационное общество ABS, которые «настоятельно рекомендовали приостановить эксплуатацию ВПУ до замены танков плавучести».
КТК – это один из крупнейших инвестиционных проектов в сфере энергетики с участием иностранных партнеров на территории СНГ. По нефтепроводу КТК Тенгиз – Новороссийск протяженностью 1511 км прокачивается более двух третей всего экспорта казахстанской нефти, а также сырье с российских месторождений, в том числе на Каспии.
Основными акционерами КТК являются: госкомпания «Транснефть» (управляет 24% акций, «КТК компани» – 7%), Казахстан («Казмунайгаз» с долей 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures – 1,75%), американская Chevron (через Chevron Caspian Pipeline Consortium) владеет 15%, структура «Лукойла» Lukarco B.V. – 12,5%.
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