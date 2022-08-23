КТК назвал сроки ремонта выведенных из эксплуатации выносных причальных устройств

КТК временно вывел из эксплуатации два из трех своих ВПУ на морском терминале накануне. В компании рассказали, что в этом месяце во время плановых работ по техобслуживанию комплекса оборудования ВПУ-1 и ВПУ-2 водолазными группами были обнаружены трещины. Консорциум обратился к производителю ВПУ (компании Imodco) и в контролирующее безопасную эксплуатацию устройств классификационное общество ABS, которые «настоятельно рекомендовали приостановить эксплуатацию ВПУ до замены танков плавучести».