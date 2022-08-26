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Немецкий производитель чая Milford ушел из России

Ведомости

Немецкая компания Laurens Spethmann Holding, специализирующаяся на производстве чая и сахарозаменителей Milford, вышла из российского бизнеса, передает РБК со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. Владельцем 100% дочернего предприятия холдинга, ООО «Милфорд», стал его гендиректор Илья Блинов. В компании не стали комментировать информацию об уходе из России. 

Компания работала в России с 1996 г., когда открыла представительство в Москве. С 2015 г. часть ассортимента чая Milford, как указано на российском сайте, производилась в России.

Международная компания Ekaterra сообщила об уходе с российского рынка 1 августа, связав это с тем, что «текущая ситуация не позволяет стабильно развивать бизнес». Ekaterra занимается производством чая Lipton, Brooke Bond и Saito. Ожидается, что производство брендов Ekaterra будет прекращено к концу 2022 г., после чего продажа и дистрибуция на российском рынке будут полностью прекращены.

После начала спецоперации многие иностранные компании сообщили о приостановке деятельности в России или о полном уходе с рынка страны. По данным Йельского университета, деятельность в стране приостановили более 1000 компаний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных