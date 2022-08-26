Немецкий производитель чая Milford ушел из России
Немецкая компания Laurens Spethmann Holding, специализирующаяся на производстве чая и сахарозаменителей Milford, вышла из российского бизнеса, передает РБК со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. Владельцем 100% дочернего предприятия холдинга, ООО «Милфорд», стал его гендиректор Илья Блинов. В компании не стали комментировать информацию об уходе из России.
Компания работала в России с 1996 г., когда открыла представительство в Москве. С 2015 г. часть ассортимента чая Milford, как указано на российском сайте, производилась в России.
Международная компания Ekaterra сообщила об уходе с российского рынка 1 августа, связав это с тем, что «текущая ситуация не позволяет стабильно развивать бизнес». Ekaterra занимается производством чая Lipton, Brooke Bond и Saito. Ожидается, что производство брендов Ekaterra будет прекращено к концу 2022 г., после чего продажа и дистрибуция на российском рынке будут полностью прекращены.
После начала спецоперации многие иностранные компании сообщили о приостановке деятельности в России или о полном уходе с рынка страны. По данным Йельского университета, деятельность в стране приостановили более 1000 компаний.
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