Moderna подаст в суд на Pfizer и BioNTech за нарушение патентных прав

Иски будут поданы в окружной суд штата Массачусетс, а также в региональный германский суд города Дюссельдорф. Компания не собирается добиваться изъятия препарата с рынка или судебного запрета на его выпуск ввиду его важности для борьбы с COVID-19. Кроме того, Moderna также не будет требовать возмещения денежных убытков от продаж Comirnaty в 92 странах с низким и средним уровнем дохода, которые включены в программу GAVI COVAX Advance Market Commitment.