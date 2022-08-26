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Moderna подаст в суд на Pfizer и BioNTech за нарушение патентных прав

Ведомости

Moderna подаст иск в суд против Pfizer и BioNTech из-за незаконного использования ее патентов при разработке препаратов от коронавируса, сообщает пресс-служба биотехнологической компании.

«Мы считаем, что Pfizer и BioNTech незаконно скопировали изобретения Moderna и продолжают использовать их без разрешения», — заявил главный юридический директор Moderna Шеннон Тайм Клингер.

В Moderna убеждены, что вакцина Comirnaty, разработки Pfizer и BioNTech, нарушает патенты компании, поданные с 2010 по 2016 г. и покрывающие основополагающую технологию мРНК. Также в компании отметили, что данная технология имела решающее значение при разработки вакцины Moderna Spikevax, однако Pfizer и BioNTech без разрешения скопировали эту технологию для создания Comirnaty.

Иски будут поданы в окружной суд штата Массачусетс, а также в региональный германский суд города Дюссельдорф. Компания не собирается добиваться изъятия препарата с рынка или судебного запрета на его выпуск ввиду его важности для борьбы с COVID-19. Кроме того, Moderna также не будет требовать возмещения денежных убытков от продаж Comirnaty в 92 странах с низким и средним уровнем дохода, которые включены в программу GAVI COVAX Advance Market Commitment.

«Мы подаем эти иски, чтобы защитить инновационную технологическую платформу мРНК, которую мы впервые создали, инвестировав в это миллиарды долларов и потратив десятилетие на ее патентование до начала пандемии COVID-19», — заявил главный исполнительный директор Moderna Стефан Бансель.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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