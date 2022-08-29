В RuStore появилась возможность совершать встроенные покупки и монетизировать приложения
Разработчики онлайн-приложений, которые размещаются в российском маркетплейсе RuStore (аналог Google Play, доступен только для устройств на базе Android), теперь смогут монетизировать свои приложения с помощью встроенных покупок, сообщили в пресс-службе компании VK, разработавшей магазин.
Уточняется, что у пользователей теперь появилась возможность оформлять подписки и совершать разовые покупки. Они смогут оплатить покупки с помощью банковской карты, которую предварительно необходимо привязать к личному кабинету в приложении. «Новая функциональность реализована с помощью технологий Сбера», — сказано в сообщении.
«Многие разработчики потеряли возможность монетизировать свои приложения на других платформах в России, но теперь смогут делать это на RuStore. Это логичный шаг в развитии нашего сервиса, которого ждали не только разработчики, но и пользователи. Теперь они смогут легко и безопасно оплачивать услуги и виртуальные товары в любимых приложениях: прокачивать игровых персонажей, покупать электронные книги, оформлять подписку на фильмы и многое другое», — сообщил руководитель проекта RuStore Иван Мыздриков.
Отмечается, что для того, чтобы начать получать платежи от пользователей, разработчикам приложений необходимо активировать функцию монетизации. Комиссия при этом составит 15%. Кроме того, если разработчик решил монетизировать свое приложение, оформляя платную подписку, то на своей странице он может указать длительность подписки или ограничения по оплате.
Первая версия RuStore вышла в мае. Тогда же гендиректор VK Владимир Кириенко сообщил, что комиссия для разработчиков «точно будет меньше 15%». К тому моменту Google уже отключил платежную инфраструктуру своего магазина приложений в России, а также возможность обновлять уже купленные платные приложения. Изначально приложения на российском маркетплейсе можно было скачивать без регистрации, но позже, чтобы оставить отзыв в RuStore, появилась необходимость регистрации по номеру телефона, связанного с аккаунтом VK ID.
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