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Бизнес

В RuStore появилась возможность совершать встроенные покупки и монетизировать приложения

Ведомости

Разработчики онлайн-приложений, которые размещаются в российском маркетплейсе RuStore (аналог Google Play, доступен только для устройств на базе Android), теперь смогут монетизировать свои приложения с помощью встроенных покупок, сообщили в пресс-службе компании VK, разработавшей магазин.

Уточняется, что у пользователей теперь появилась возможность оформлять подписки и совершать разовые покупки. Они смогут оплатить покупки с помощью банковской карты, которую предварительно необходимо привязать к личному кабинету в приложении. «Новая функциональность реализована с помощью технологий Сбера», — сказано в сообщении.

«Многие разработчики потеряли возможность монетизировать свои приложения на других платформах в России, но теперь смогут делать это на RuStore. Это логичный шаг в развитии нашего сервиса, которого ждали не только разработчики, но и пользователи. Теперь они смогут легко и безопасно оплачивать услуги и виртуальные товары в любимых приложениях: прокачивать игровых персонажей, покупать электронные книги, оформлять подписку на фильмы и многое другое», — сообщил руководитель проекта RuStore Иван Мыздриков.

Отмечается, что для того, чтобы начать получать платежи от пользователей, разработчикам приложений необходимо активировать функцию монетизации. Комиссия при этом составит 15%. Кроме того, если разработчик решил монетизировать свое приложение, оформляя платную подписку, то на своей странице он может указать длительность подписки или ограничения по оплате.

Первая версия RuStore вышла в мае. Тогда же гендиректор VK Владимир Кириенко сообщил, что комиссия для разработчиков «точно будет меньше 15%». К тому моменту Google уже отключил платежную инфраструктуру своего магазина приложений в России, а также возможность обновлять уже купленные платные приложения. Изначально приложения на российском маркетплейсе можно было скачивать без регистрации, но позже, чтобы оставить отзыв в RuStore, появилась необходимость регистрации по номеру телефона, связанного с аккаунтом VK ID.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных