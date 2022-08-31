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Бизнес

Экс-глава «Победы» Андрей Калмыков стал гендиректором «Перекрестка»

Ведомости

Новым генеральным директором торговой сети «Перекресток» назначен Андрей Калмыков, сообщает пресс-служба X5 Group. 

Отмечается, что Калмыков уже более 25 лет управляет крупными компаниями. Так, до нового назначения он занимал должность генерального директора авиакомпании «Победа». Также Калмыков работал заместителем гендиректора «Аэрофлота», занимал пост в министерстве транспорта России и руководил крупнейшей туристической компанией «Sunrise tour».

Новый гендиректор торговой сети заявил, что счастлив присоединиться к X5, и пообещал сделать «Перекресток» «самой эффективной сетью супермаркетов». 

Ранее пост гендиректора «Перекрестка» занимал Владислав Курбатов. В августе он перешел на должность гендиректора торговой сети «Пятерочка». Исполняющим обязанность гендиректора «Перекрестка» назначили Владимира Садовина, который до этого был директором по стратегическому маркетингу сети.  

Андрей Калмыков покинул авиакомпанию «Победа» в марте 2022 г. Тогда он отметил, что останется в России и займется развитием других проектов. Временно исполняющим обязанности гендиректора был назначен Андрей Юриков, который до этого занимал пост замгендиректора по инженерно-авиационному обеспечению компании. В августе стало известно, что гендиректором «Победы» назначен Дмитрий Тыщук.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных