Экс-глава «Победы» Андрей Калмыков стал гендиректором «Перекрестка»
Отмечается, что Калмыков уже более 25 лет управляет крупными компаниями. Так, до нового назначения он занимал должность генерального директора авиакомпании «Победа». Также Калмыков работал заместителем гендиректора «Аэрофлота», занимал пост в министерстве транспорта России и руководил крупнейшей туристической компанией «Sunrise tour».
Новый гендиректор торговой сети заявил, что счастлив присоединиться к X5, и пообещал сделать «Перекресток» «самой эффективной сетью супермаркетов».
Ранее пост гендиректора «Перекрестка» занимал Владислав Курбатов. В августе он перешел на должность гендиректора торговой сети «Пятерочка». Исполняющим обязанность гендиректора «Перекрестка» назначили Владимира Садовина, который до этого был директором по стратегическому маркетингу сети.
Андрей Калмыков покинул авиакомпанию «Победа» в марте 2022 г. Тогда он отметил, что останется в России и займется развитием других проектов. Временно исполняющим обязанности гендиректора был назначен Андрей Юриков, который до этого занимал пост замгендиректора по инженерно-авиационному обеспечению компании. В августе стало известно, что гендиректором «Победы» назначен Дмитрий Тыщук.
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