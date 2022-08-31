Экс-глава «Победы» Андрей Калмыков стал гендиректором «Перекрестка»

Андрей Калмыков покинул авиакомпанию «Победа» в марте 2022 г. Тогда он отметил, что останется в России и займется развитием других проектов. Временно исполняющим обязанности гендиректора был назначен Андрей Юриков, который до этого занимал пост замгендиректора по инженерно-авиационному обеспечению компании. В августе стало известно, что гендиректором «Победы» назначен Дмитрий Тыщук.