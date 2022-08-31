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Бизнес

«Коммерсантъ» узнал о скором появлении в России китайского бренда игровых компьютеров

Ведомости

В ближайшее время на российский рынок выйдет китайский производитель игровых компьютеров, ноутбуков и периферии Machenike. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в одном из ритейлеров.

Собеседник утверждает, что компания договорилась о поставках с российскими дистрибуторами OCS, «Марвел-Дистрибуция» и «Треолан» (входит в «Ланит»). Другой источник на рынке ноутбуков также сообщил, что OCS и «Треолан» заключили договор с Machenike. 

В «Марвел-Дистрибуции» информацию подтвердили. В компании отметили, что Machenike является перспективным брендом, а его доля на китайском рынке игровых устройств составляет около 20%. В Machenike, OCS, «Треолане» и «Ланите» на запрос газеты не ответили. 

Производитель Machenike принадлежит концерну Haier, который поставляет в Россию бытовую технику и электронику. Как отмечает издание, в середине июля на российский рынок вышел еще один китайский производитель игровых ноутбуков Thunderobot. Он также относится к Haier. Вендор заключил соглашение с «М.Видео-Эльдорадо», сообщили в торговой сети.

В настоящее время продукция Machenike доступна для россиян на Ozon и Aliexpress. В Ozon отметили, что за первые шесть месяцев 2022 г. были проданы «сотни устройств» бренда. Уточняется, что чаще покупатели интересуются мышками и клавиатурами. По данным «Марвел-Дистрибуции», в 2021 г. всего в страну было ввезено 1600 устройств периферии Machenike, а также около 200 ноутбуков.

В «М.Видео» заявили, что по данным на конец 2021 г. наибольшей популярностью у российский покупателей пользовались устройства Asus, Lenovo, Acer, HP и MSI. После начала спецоперации России на Украине крупные производители электроники приостановили продажи в России. В марте технику перестали поставлять Asus, Acer и Apple, а в июне — HP. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных