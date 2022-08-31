«Коммерсантъ» узнал о скором появлении в России китайского бренда игровых компьютеров

В настоящее время продукция Machenike доступна для россиян на Ozon и Aliexpress. В Ozon отметили, что за первые шесть месяцев 2022 г. были проданы «сотни устройств» бренда. Уточняется, что чаще покупатели интересуются мышками и клавиатурами. По данным «Марвел-Дистрибуции», в 2021 г. всего в страну было ввезено 1600 устройств периферии Machenike, а также около 200 ноутбуков.