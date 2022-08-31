Запасы газа в российских ПХГ достигли 92%
Уровень заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) в России достиг 92%, сообщил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на селекторном совещании, посвященном дню работников нефтяной и газовой промышленности. Расшифровка встречи опубликована в Telegram-канале компании.
«К этой зиме мы с вами готовим рекордный оперативный запас газа. И задача выполнена уже на текущий день на 92%. А на начало периода отбора газа из подземных хранилищ мы с вами будем иметь очередной рекорд по потенциальному суточному отбору газа из подземок», — сообщил он. Также Миллер выразил уверенность в том, что «Газпром» пройдет осенне-зимний период на «отлично».
К наступающей зиме в российских ПХГ должен быть создан резерв активного газа в объеме 72,66 млрд куб. м. По его словам, производительность хранилищ выйдет на новый максимум в 852,4 млн куб. м в сутки.
Сегодня «Газпром» приостановил прокачку газа в Европу через «Северный поток» для проведения планово-предупредительных работ. При отсутствии технических неисправностей работа газоперекачивающей турбины возобновится в 04:00 мск 2 сентября, объем восстановится до 33 млн куб. м в сутки. После того как «Газпром» предупредил об этом, цены на газ в Европе начали резко расти — на прошлой неделе они превысили отметку в $3500 за тысячу кубометров.
Однако позже, после заявления главы минэкономики ФРГ Роберта Хабека о досрочном заполнении газовых хранилищ Германии на 85%, цены на энергоресурс начали снижаться. В частности, они упали на 19% и опустились ниже $2900 за 1000 куб. м.
Сегодня, 31 августа, стоимость ближайшего, октябрьского, фьючерса на природный газ на хабе TTF в Нидерландах на открытии росла после сообщения о приостановке поставок российского газа росла на 5% и превышала $2900. Но сейчас стоимость уже опустилась на 8%, цены снизились до 243 евро за МВтч, или около $2551 за 1000 куб. м с учетом текущего курса на международном рынке, следует из данных лондонской биржи ICE.
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