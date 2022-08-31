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Запасы газа в российских ПХГ достигли 92%

Ведомости

Уровень заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) в России достиг 92%, сообщил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на селекторном совещании, посвященном дню работников нефтяной и газовой промышленности. Расшифровка встречи опубликована в Telegram-канале компании.

«К этой зиме мы с вами готовим рекордный оперативный запас газа. И задача выполнена уже на текущий день на 92%. А на начало периода отбора газа из подземных хранилищ мы с вами будем иметь очередной рекорд по потенциальному суточному отбору газа из подземок», — сообщил он. Также Миллер выразил уверенность в том, что «Газпром» пройдет осенне-зимний период на «отлично».

К наступающей зиме в российских ПХГ должен быть создан резерв активного газа в объеме 72,66 млрд куб. м. По его словам, производительность хранилищ выйдет на новый максимум в 852,4 млн куб. м в сутки.

Сегодня «Газпром» приостановил прокачку газа в Европу через «Северный поток» для проведения планово-предупредительных работ. При отсутствии технических неисправностей работа газоперекачивающей турбины возобновится в 04:00 мск 2 сентября, объем восстановится до 33 млн куб. м в сутки. После того как «Газпром» предупредил об этом, цены на газ в Европе начали резко расти — на прошлой неделе они превысили отметку в $3500 за тысячу кубометров.

Однако позже, после заявления главы минэкономики ФРГ Роберта Хабека о досрочном заполнении газовых хранилищ Германии на 85%, цены на энергоресурс начали снижаться. В частности, они упали на 19% и опустились ниже $2900 за 1000 куб. м.

Сегодня, 31 августа, стоимость ближайшего, октябрьского, фьючерса на природный газ на хабе TTF в Нидерландах на открытии росла после сообщения о приостановке поставок российского газа росла на 5% и превышала $2900. Но сейчас стоимость уже опустилась на 8%, цены снизились до 243 евро за МВтч, или около $2551 за 1000 куб. м с учетом текущего курса на международном рынке, следует из данных лондонской биржи ICE.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных