Запасы газа в российских ПХГ достигли 92%

«К этой зиме мы с вами готовим рекордный оперативный запас газа. И задача выполнена уже на текущий день на 92%. А на начало периода отбора газа из подземных хранилищ мы с вами будем иметь очередной рекорд по потенциальному суточному отбору газа из подземок», — сообщил он. Также Миллер выразил уверенность в том, что «Газпром» пройдет осенне-зимний период на «отлично».