Новак указал на нарушение условий контракта по ремонту оборудования «Северного потока»
Условия контракта по ремонту нагнетательного оборудования «Северного потока» были нарушены. Компании Siemens Energy необходимо выполнить договоренности по обслуживанию турбин, заявил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-1» вице-премьер России Александр Новак.
Он отрицает трактовки, согласно которым российская сторона отказывается принимать турбину «Северного потока», чтобы ограничить поставки газа.
«Сейчас вся проблема лежит именно на той стороне. Потому что нарушены полностью все условия контракта по ремонту, нарушены условия по транспортировке этого оборудования. Кроме того, введены были санкции, как со стороны Канады, так и со стороны ЕС на соответствующее оборудование, поэтому им нужно привести в соответствие с контрактными условиями, для того чтобы это оборудование действительно продолжало работать», — заявил российский вице-премьер (цитата по «Интерфакс»).
Ранее «Газпром» заявил, что Siemens участвует в ремонтных работах агрегата для газопровода «Северный поток», обнаруживает неисправности и готова их устранять, однако «ремонтировать негде». 3 сентября Reuters сообщило, что Siemens не получала от «Газпрома» заказов на проведение работ по техническому обслуживанию газопровода «Северный поток».
31 августа «Газпром» остановил единственный газоперекачивающий агрегат, который работает на компрессорной станции «Портовая», из-за планового ремонта. Прокачку планировалось возобновить 3 сентября, однако «Газпром» полностью остановил работу газопровода из-за неисправности, найденной в турбине в ходе проведения регламентных работ. В «Газпроме» рассказали, что работу газопровода полностью остановили после проведения технического обслуживания газоперекачивающего агрегата (ГПА) Trent 60 на КС «Портовая». При проведении регламентных работ совместно с представителями Siemens на агрегате была выявлена утечка масла на клеммах, кабельных соединениях и в других местах.
В «Газпроме» рассказали, что работу газопровода полностью остановили после проведения технического обслуживания газоперекачивающего агрегата (ГПА) Trent 60 на КС «Портовая». При проведении регламентных работ совместно с представителями Siemens на агрегате была выявлена утечка масла на клеммах, кабельных соединениях и в других местах.
Подобные утечки масла были обнаружены ранее на нескольких других ГПА, которые сейчас также находятся в простое, поскольку в Siemens сообщили, что устранение утечек возможно только в условиях ремонтного предприятия.
В середине июня поставки газа по газопроводу уменьшились до 40%. Это случилось из-за того, что компания Siemens не смогла вернуть отремонтированную турбину из Канады. Проблема с возвращением «Газпрому» турбины не раз становилась причиной сокращения поставок газа по «Северному потоку». Уже в конце июля прокачка газа сократилась еще на 20%.
В результате переговоров с Германией Оттава согласилась передать все шесть турбин, проходящих техническое обслуживание в Монреале, «Газпрому» и отправила одну из них в ФРГ. Однако турбину так и не принял «Газпром» из-за юридической неопределенности. В Германии утверждают, что турбина готова к отправке. В начале августа канцлер страны Олаф Шольц заявил, что Россия может забрать ее в любой момент, для этого необходимо только ее участие.