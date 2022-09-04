Новак указал на нарушение условий контракта по ремонту оборудования «Северного потока»

«Сейчас вся проблема лежит именно на той стороне. Потому что нарушены полностью все условия контракта по ремонту, нарушены условия по транспортировке этого оборудования. Кроме того, введены были санкции, как со стороны Канады, так и со стороны ЕС на соответствующее оборудование, поэтому им нужно привести в соответствие с контрактными условиями, для того чтобы это оборудование действительно продолжало работать», — заявил российский вице-премьер (цитата по «Интерфакс»).