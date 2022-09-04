Новак сравнил стоимость газа для промышленности в России и Европе
В России газ для промышленных предприятий стоит в 40 раз дешевле, чем в странах Европы, сообщил вице-премьер Александр Новак в эфире телеканала «Россия-1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».
Фрагменты интервью вице-премьера опубликовал в своем Telegram-канале журналист Владимир Соловьев.
«В России внутренние цены на газ регулируются государством. Последние годы они индексировались на 3-5%, даже, наверное, в большей степени на 3%. Если сравнивать — у нас 1000 куб. м газа стоит $70 для промышленных потребителей, для населения — еще дешевле, а на биржах в Европе доходит до $3000 за 1000 куб. м. Разница в 40 раз, и это, безусловно, наше конкурентное преимущество», — сказал Новак.
По его мнению, недальновидная политика приводит к коллапсу на энергетических рынках Европы. Не исключено, что цены могут и дальше идти вверх, считает Новак.
В середине июня вице-премьер заявил, что европейские страны могут столкнуться с проблемами осенью и зимой из-за ситуации с поставками газа. Он также отмечал, что Европа в 2021 г. заплатила 350-400 млрд евро за энергоресурсы, а в этом году из-за своих решений, которые привели к росту цен, она переплатит еще 400 млрд евро.
31 августа «Газпром» остановил единственный газоперекачивающий агрегат, который работает на компрессорной станции «Портовая» газопровода «Северный поток», из-за планового ремонта. Прокачку планировалось возобновить 3 сентября, однако «Газпром» полностью остановил работу газопровода из-за неисправности, найденной в турбине в ходе проведения регламентных работ.
Рынок на прекращение работы «Северного потока» отреагирует ростом цен, а нарастить объемы прокачки можно только через территорию Украины, так как «Турецкий поток» уже работает на максимальной мощности, отмечали эксперты.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на этой неделе сообщила, что пришло время ввести потолок цен на российский газ в ЕС.