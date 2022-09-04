Новак сравнил стоимость газа для промышленности в России и Европе

«В России внутренние цены на газ регулируются государством. Последние годы они индексировались на 3-5%, даже, наверное, в большей степени на 3%. Если сравнивать — у нас 1000 куб. м газа стоит $70 для промышленных потребителей, для населения — еще дешевле, а на биржах в Европе доходит до $3000 за 1000 куб. м. Разница в 40 раз, и это, безусловно, наше конкурентное преимущество», — сказал Новак.