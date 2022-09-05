Основатель группы ПИК Писарев продал часть российских активов

Согласно данным ЕГРЮЛ, Писарев также вышел из собственников нефтегазовой компании РНГК «Саратов», в середине августа новым владельцем 100% компании стал Алексей Шурыгин — 1% принадлежит ему напрямую, остальное через ООО «Макрол». Помимо этого, Писарев вместе со своим партнером по группе ПИК Юрием Жуковым также был совладельцем Банка жилищного финансирования, однако сейчас неизвестно, остался ли он в этом бизнесе.