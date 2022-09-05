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Основатель группы ПИК Писарев продал часть российских активов

Ведомости

Основатель и бывший акционер группы ПИК Кирилл Писарев продолжил сокращать свои бизнес-интересы в России. Уточняется, что 70-80% его активов на 2021 г. находились за пределами странами. В частности, он продал российское подразделение девелоперской компании Wainbridge, которая занимается проектами в Европе и США, об этом сообщил РБК.

Согласно данным ЕГРЮЛ, до июня бенефициарами головной компании Wainbridge в России — ООО «Уэйнбридж девелопмент» были сам Писарев (ему принадлежало 65%), президент Wainbrige Майкл Белтон (25%) и бывший совладелец Абсолют-банка Михаил Сердцев (10%). Позже совладельцами компании стали финансовый директор Wainbridge Андрей Безверхий и еще два топ-менеджера компании — Александр Лемягов и Александра Лукашина.

В Wainbridge подтвердили, что российский бизнес компании был передан местному менеджементу. По словам руководителя департамента маркетинга компании Елены Михайликовой, «в настоящее время господин Писарев не имеет отношения к реализации девелоперских проектов в России». На сайте же Писарев по-прежнему значится в составе топ-менеджеров как глобальной компании, так и ее бывшего российского подразделения.

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В России Wainbridge в качестве инвестора и девелопера строит жилой комплекс «Акватория» в Москве. Компания также заявляла об участии в проекте строительства жилого комплекса во Владивостоке и планировала старт нового проекта на Остоженке в Москве. За пределами России среди проектов Wainbridge — проекты в США, Франции и острове Сен-Бартелеми, который административно входит в состав Франции.

Согласно данным ЕГРЮЛ, Писарев также вышел из собственников нефтегазовой компании РНГК «Саратов», в середине августа новым владельцем 100% компании стал Алексей Шурыгин — 1% принадлежит ему напрямую, остальное через ООО «Макрол». Помимо этого, Писарев вместе со своим партнером по группе ПИК Юрием Жуковым также был совладельцем Банка жилищного финансирования, однако сейчас неизвестно, остался ли он в этом бизнесе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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