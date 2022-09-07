Стоимость нефти Brent опустилась ниже $89 за баррель

Согласно плану, будет введен запрет на финансирование и страхование поставок российской нефти, если они осуществляются по цене выше согласованной. По информации газеты Financial Times, в отношении поставок нефти ограничение начнет действовать 5 декабря, когда в силу вступит эмбарго ЕС на поставки российской нефти, а в отношении нефтепродуктов — 5 февраля 2023 г. Таким способом европейские чиновники хотят сохранить поставки продукции из России, сократив при этом ее нефтяные доходы.