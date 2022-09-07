Стоимость нефти Brent опустилась ниже $89 за баррель
Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE впервые с начала февраля 2022 г. опустилась ниже $89 за баррель, следует из данных торговой площадки.
В ходе торгов цена на нефть Brent сократилась на 3,9% до $88,36 за баррель. Фьючерс на нефть марки WTI дешевел до $83,06 за баррель – на 4,38%.
2 сентября министры финансов стран G7 (США, Великобритания, Канада, Япония, Италия, Франция и Германия) заявили о намерении ввести потолок цен на российскую нефть. Для этого они хотят создать «широкую международную коалицию», которая установит лимит цен на российскую нефть. По мнению замминистра финансов США Уолли Адейемо, введение подобной меры позволит гарантировать поставки российской нефти вне зависимости от новых санкций, а также избежать резких скачков газовых цен.
Согласно плану, будет введен запрет на финансирование и страхование поставок российской нефти, если они осуществляются по цене выше согласованной. По информации газеты Financial Times, в отношении поставок нефти ограничение начнет действовать 5 декабря, когда в силу вступит эмбарго ЕС на поставки российской нефти, а в отношении нефтепродуктов — 5 февраля 2023 г. Таким способом европейские чиновники хотят сохранить поставки продукции из России, сократив при этом ее нефтяные доходы.
В ответ на подобное решение пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что при установлении лимита цен на российские газ, нефть и нефтепродукты эти энергоресурсы будут поставляться по другим направлениям — в страны, которые работают на рыночных условиях.