Сумма подписанных на ВЭФе инвестсоглашений составила 3,2 трлн рублей

Он отметил, что состоявшийся форум, как и предыдущие, – это «шаг вперед по развитию Дальнего Востока». «Это первый постковидный форум, в котором приняли участие более 7000 гостей, подписаны соглашения на общую сумму 3 трлн 255 млрд руб. – это тоже рекорд. Но дело не только в этом, дело в том, что вырабатывались решения, люди работали по 90 направлениям, эти решения докладываются президенту. Значительная часть этих решений поддержана, поэтому у нас есть возможность двигаться вперед быстрее», – сказал Трутнев.