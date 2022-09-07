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Сумма подписанных на ВЭФе инвестсоглашений составила 3,2 трлн рублей

Ведомости

Общая сумма подписанных участниками VII Восточного экономического форума (ВЭФ) инвестиционных соглашений составила 3,2 трлн руб., заявил на пресс-конференции вице-премьер – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что состоявшийся форум, как и предыдущие, – это «шаг вперед по развитию Дальнего Востока». «Это первый постковидный форум, в котором приняли участие более 7000 гостей, подписаны соглашения на общую сумму 3 трлн 255 млрд руб. – это тоже рекорд. Но дело не только в этом, дело в том, что вырабатывались решения, люди работали по 90 направлениям, эти решения докладываются президенту. Значительная часть этих решений поддержана, поэтому у нас есть возможность двигаться вперед быстрее», – сказал Трутнев.

VII Восточный экономический форум проходит 5–8 сентября 2022 г. на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке, организатор форума – фонд «Росконгресс». На начало августа участие в нем подтвердили представители 40 стран, сообщал ответственный секретарь оргкомитета ВЭФа Антон Кобяков. В 2021 г. мероприятие собрало более 4000 участников из 58 стран, на полях форума было подписано 380 соглашений на сумму около 3 трлн руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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