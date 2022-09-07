Сумма подписанных на ВЭФе инвестсоглашений составила 3,2 трлн рублей
Он отметил, что состоявшийся форум, как и предыдущие, – это «шаг вперед по развитию Дальнего Востока». «Это первый постковидный форум, в котором приняли участие более 7000 гостей, подписаны соглашения на общую сумму 3 трлн 255 млрд руб. – это тоже рекорд. Но дело не только в этом, дело в том, что вырабатывались решения, люди работали по 90 направлениям, эти решения докладываются президенту. Значительная часть этих решений поддержана, поэтому у нас есть возможность двигаться вперед быстрее», – сказал Трутнев.
VII Восточный экономический форум проходит 5–8 сентября 2022 г. на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке, организатор форума – фонд «Росконгресс». На начало августа участие в нем подтвердили представители 40 стран, сообщал ответственный секретарь оргкомитета ВЭФа Антон Кобяков. В 2021 г. мероприятие собрало более 4000 участников из 58 стран, на полях форума было подписано 380 соглашений на сумму около 3 трлн руб.