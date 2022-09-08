«Газпром» договорился о строительстве на Сахалине заводов СПГ и нефтепродуктов
Власти Сахалинской области подписали на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) соглашение с «Газпромом» о строительстве заводов по производству СПГ и нефтепродуктов, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко.
«Сжиженный природный газ придет на Курилы уже в следующем году. В рамках Восточного экономического форума подписали соглашение с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. Оно предусматривает строительство на Сахалине завода сжиженного природного газа», – написал он в своем Telegram-канале.
Лимаренко отметил, что всего за несколько лет уровень газификации региона вырос с 14 до 50%. Полностью завершить газификацию Сахалина и Курил планируется до конца 2025 г.
Аналогичное соглашение с «Газпромом» было заключено и о строительстве завода по производству нефтепродуктов, рассказал глава региона.
«Сегодня жидкое топливо мы завозим с материка. С появлением на рынке местных нефтепродуктов островитяне смогут меньше платить за заправку автомобилей. Это решение поможет и островному бизнесу», – заявил он.
В частности, добавил Лимаренко, это позволит авиакомпании «Аврора» закупать авиакеросин по более низким ценам, снизив в результате издержки и стоимость авиабилетов.
Уровень газификации России по итогам 2021 г. составил 72%, всего газифицированы 43 млн квартир и домовладений в 48 000 населенных пунктах. На нужды населения ежегодно уходит около 50 млрд куб. м газа. Развитие газификации, в частности, продвигается за счет действующих пятилетних программ «Газпрома» с 67 регионами страны. До конца 2025 г. планируется подключить к газу еще 3600 населенных пунктов.
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