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«Газпром» договорился о строительстве на Сахалине заводов СПГ и нефтепродуктов

Ведомости

Власти Сахалинской области подписали на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) соглашение с «Газпромом» о строительстве заводов по производству СПГ и нефтепродуктов, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко.

«Сжиженный природный газ придет на Курилы уже в следующем году. В рамках Восточного экономического форума подписали соглашение с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. Оно предусматривает строительство на Сахалине завода сжиженного природного газа», – написал он в своем Telegram-канале.

Лимаренко отметил, что всего за несколько лет уровень газификации региона вырос с 14 до 50%. Полностью завершить газификацию Сахалина и Курил планируется до конца 2025 г.

Аналогичное соглашение с «Газпромом» было заключено и о строительстве завода по производству нефтепродуктов, рассказал глава региона.

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«Сегодня жидкое топливо мы завозим с материка. С появлением на рынке местных нефтепродуктов островитяне смогут меньше платить за заправку автомобилей. Это решение поможет и островному бизнесу», – заявил он.

В частности, добавил Лимаренко, это позволит авиакомпании «Аврора» закупать авиакеросин по более низким ценам, снизив в результате издержки и стоимость авиабилетов.

Уровень газификации России по итогам 2021 г. составил 72%, всего газифицированы 43 млн квартир и домовладений в 48 000 населенных пунктах. На нужды населения ежегодно уходит около 50 млрд куб. м газа. Развитие газификации, в частности, продвигается за счет действующих пятилетних программ «Газпрома» с 67 регионами страны. До конца 2025 г. планируется подключить к газу еще 3600 населенных пунктов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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