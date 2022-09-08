Минпромторг оценил в 200 млрд рублей строительство суперверфи «Росатома» под Кронштадтом
Евтухов подчеркнул, что это лишь предварительная оценка.
Поручить ведомствам проработать реализацию проекта новой суперверфи просил глава «Росатома» Алексей Лихачев на президентском совещании по вопросам развития судостроительной промышленности 19 августа.
«Это крупнотоннажная верфь с обработкой на максимуме до 300 000 тонн металла, разделенный на несколько этапов проект. На первом этапе – модель распределенной верфи и крупноузловой сборки, специализирующейся на судах с ядерной энергетической установкой, судах ледового класса и плавучих атомных энергоблоках», – говорил он тогда.
Проект, отмечал Лихачев, предлагается реализовать вместе с Объединенной строительной корпорацией в лице Балтийского завода, «историческими ограничениями» которого Лихачев и обосновал необходимость строительства верфи.
Строительство возможно в три этапа, пояснил он, первый этап крупноузловой сборки можно завершить за 38 месяцев, что Лихачев назвал амбициозной целью. Для этого этапа потребуются элементы частно-государственного партнёрства, на реализацию второго и третьего этапов, как надеется «Росатом», понадобятся лишь собственные и заемные средства. Госкорпорация проанализировала 13 потенциальных площадок, наиболее перспективной эксперты считают остров Котлин в Финском заливе.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса