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Минпромторг оценил в 200 млрд рублей строительство суперверфи «Росатома» под Кронштадтом

Ведомости

Строительство новой верфи крупнотоннажного судостроения под Кронштадтом потребует 200 млрд руб. инвестиций, сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов РБК в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

Евтухов подчеркнул, что это лишь предварительная оценка.

Поручить ведомствам проработать реализацию проекта новой суперверфи просил глава «Росатома» Алексей Лихачев на президентском совещании по вопросам развития судостроительной промышленности 19 августа.

«Это крупнотоннажная верфь с обработкой на максимуме до 300 000 тонн металла, разделенный на несколько этапов проект. На первом этапе – модель распределенной верфи и крупноузловой сборки, специализирующейся на судах с ядерной энергетической установкой, судах ледового класса и плавучих атомных энергоблоках», – говорил он тогда.

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Проект, отмечал Лихачев, предлагается реализовать вместе с Объединенной строительной корпорацией в лице Балтийского завода, «историческими ограничениями» которого Лихачев и обосновал необходимость строительства верфи.

Строительство возможно в три этапа, пояснил он, первый этап крупноузловой сборки можно завершить за 38 месяцев, что Лихачев назвал амбициозной целью. Для этого этапа потребуются элементы частно-государственного партнёрства, на реализацию второго и третьего этапов, как надеется «Росатом», понадобятся лишь собственные и заемные средства. Госкорпорация проанализировала 13 потенциальных площадок, наиболее перспективной эксперты считают остров Котлин в Финском заливе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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