Минпромторг оценил в 200 млрд рублей строительство суперверфи «Росатома» под Кронштадтом

Строительство возможно в три этапа, пояснил он, первый этап крупноузловой сборки можно завершить за 38 месяцев, что Лихачев назвал амбициозной целью. Для этого этапа потребуются элементы частно-государственного партнёрства, на реализацию второго и третьего этапов, как надеется «Росатом», понадобятся лишь собственные и заемные средства. Госкорпорация проанализировала 13 потенциальных площадок, наиболее перспективной эксперты считают остров Котлин в Финском заливе.