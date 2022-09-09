В Латвию начал снова поступать газ из России
В Латвию вновь стал поступать природный газ из России через газоизмерительную станцию (ГИС) «Лухамаа». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на латвийского оператора Conexus Baltic Grid.
«Газовое сырье поступает через межсетевое соединение в Лухамаа», — рассказал представитель компании Даце Балтабола.
Отмечается, что прокачка газа возобновилась еще 3 сентября. Из данных на сайте оператора следует, что 3 и 4 сентября в Латвию поступало по 3 ГВт.ч (более 284 000 куб. м в сутки). 5 сентября поставки выросли до 4 ГВт.ч (около 380 тыс. куб. м), а с 6-го в страну поступало по 11 ГВт·ч (более 1 млн куб. м) российского газа. 9 сентября поставки газа сохраняются в том же объеме.
«Газпром» прекратил поставки газа в Латвию 30 июля «в связи с нарушением условий отбора газа», сообщили тогда в компании. Позже прокачка возобновлялась с 5 по 11 августа.
1 апреля Россия приняла решение принимать платежи за газ только в рублях. В мае комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) Латвии отказалась выдавать основному оператору газотранспортной системы республики Latvijas gaze специальное разрешения для оплаты газа в рублях. При этом глава основного оператора газотранспортной системы Латвии Latvijas gaze Айгарс Калвитис подтверждал, что страна продолжает получать российский газ через посредника.
После начала спецоперации России на Украине в странах ЕС встали все чаще звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. В настоящее время европейские власти ищут альтернативные источники получения топлива.
В то же время из-за санкций и сокращения поставок российского газа в ЕС цены на энергоноситель резко выросли. В связи с этим страны Европы стали искать решения преодоления энергетического кризиса. Одно из предложений — установить потолок цен на газ и нефть, поставляемых из России.
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