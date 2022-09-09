В Латвию начал снова поступать газ из России

Отмечается, что прокачка газа возобновилась еще 3 сентября. Из данных на сайте оператора следует, что 3 и 4 сентября в Латвию поступало по 3 ГВт.ч (более 284 000 куб. м в сутки). 5 сентября поставки выросли до 4 ГВт.ч (около 380 тыс. куб. м), а с 6-го в страну поступало по 11 ГВт·ч (более 1 млн куб. м) российского газа. 9 сентября поставки газа сохраняются в том же объеме.