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Samsung пока не принял решения о возвращении в Россию

Ведомости

Компания Samsung еще не приняла окончательного решения о возвращении на российский рынок, об этом сообщило южнокорейское издание Guru со ссылкой на представителя компании.

«Пока еще ничего не решено», — сообщили в компании касательно сроков ее возможного возвращения на российский рынок (цит. по «Прайму»).

Сегодня газета «Известия» со ссылкой на источники рассказала, что Samsung рассматривает возможность возвращения на российский рынок до конца года. Сообщалось, что компания может возобновить поставки техники ритейлерам и перезапустить официальный интернет-магазин. Предполагается, что продажи могут возобновиться уже в октябре, утверждает издание. 

5 марта Samsung сообщил, что приостанавливает поставки продукции на российский рынок, объяснив решение «текущими геополитическими событиями». При этом в компании подчеркнули, что это мера временная. Уточнялось, что все приложения, сервисное обслуживание и официальные магазины продолжат работать в полном объеме. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных