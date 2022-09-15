Samsung пока не принял решения о возвращении в Россию
Компания Samsung еще не приняла окончательного решения о возвращении на российский рынок, об этом сообщило южнокорейское издание Guru со ссылкой на представителя компании.
«Пока еще ничего не решено», — сообщили в компании касательно сроков ее возможного возвращения на российский рынок (цит. по «Прайму»).
Сегодня газета «Известия» со ссылкой на источники рассказала, что Samsung рассматривает возможность возвращения на российский рынок до конца года. Сообщалось, что компания может возобновить поставки техники ритейлерам и перезапустить официальный интернет-магазин. Предполагается, что продажи могут возобновиться уже в октябре, утверждает издание.
5 марта Samsung сообщил, что приостанавливает поставки продукции на российский рынок, объяснив решение «текущими геополитическими событиями». При этом в компании подчеркнули, что это мера временная. Уточнялось, что все приложения, сервисное обслуживание и официальные магазины продолжат работать в полном объеме.
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