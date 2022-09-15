Samsung пока не принял решения о возвращении в Россию

Сегодня газета «Известия» со ссылкой на источники рассказала, что Samsung рассматривает возможность возвращения на российский рынок до конца года. Сообщалось, что компания может возобновить поставки техники ритейлерам и перезапустить официальный интернет-магазин. Предполагается, что продажи могут возобновиться уже в октябре, утверждает издание.