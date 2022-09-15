«Известия» рассказали о планах Samsung вернуться на рынок РФ до конца года
По словам близкого к корпорации собеседника, речь идет в том числе о возобновлении поставок техники ритейлерам и перезапуске официального интернет-магазина. Предполагается, что продажи могут возобновиться уже в октябре, утверждает издание.
О том, что Samsung может возобновить официальные поставки в Россию, знают также на «сером рынке». По словам одного из представителей интернет-магазина, заинтересованность в завозе южнокорейской техники сейчас низкая из-за разговоров о возвращении компании. Поводом к ним могло стать обновление российского сайта, на котором представлены недавно вышедшие смартфоны Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4. В Samsung ответили на запрос газеты и сказали, что не комментируют информацию о возобновлении работы в России.
По словам экспертов, по возвращении компании придется «отвоевывать» свою долю рынка, занятую китайскими брендами, заново. Дело в том, что с момента приостановки работы в России доля Samsung на рынке значительно просела, хотя устройства разрешены к ввозу по параллельному импорту. По данным Mobile Research Group, по итогам августа их доля сократилась с 33 до 16% год к году. При этом доля смартфонов Samsung в натуральном выражении сократилась с 30% до 9%.
5 марта Samsung сообщил, что приостанавливает поставки продукции на российский рынок, объяснив решение «текущими геополитическими событиями». При этом в компании подчеркнули, что это мера временная. Уточнялось, что все приложения, сервисное обслуживание и официальные магазины продолжат работать в полном объеме.
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