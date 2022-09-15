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«Известия» рассказали о планах Samsung вернуться на рынок РФ до конца года

Ведомости

Южнокорейская компания Samsung рассматривает возможность вернуться на российский рынок до конца этого года, об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на источники.

По словам близкого к корпорации собеседника, речь идет в том числе о возобновлении поставок техники ритейлерам и перезапуске официального интернет-магазина. Предполагается, что продажи могут возобновиться уже в октябре, утверждает издание. 

О том, что Samsung может возобновить официальные поставки в Россию, знают также на «сером рынке». По словам одного из представителей интернет-магазина, заинтересованность в завозе южнокорейской техники сейчас низкая из-за разговоров о возвращении компании. Поводом к ним могло стать обновление российского сайта, на котором представлены недавно вышедшие смартфоны Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4. В Samsung ответили на запрос газеты и сказали, что не комментируют информацию о возобновлении работы в России.

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По словам экспертов, по возвращении компании придется «отвоевывать» свою долю рынка, занятую китайскими брендами, заново. Дело в том, что с момента приостановки работы в России доля Samsung на рынке значительно просела, хотя устройства разрешены к ввозу по параллельному импорту. По данным Mobile Research Group, по итогам августа их доля сократилась с 33 до 16% год к году. При этом доля смартфонов Samsung в натуральном выражении сократилась с 30% до 9%. 

5 марта Samsung сообщил, что приостанавливает поставки продукции на российский рынок, объяснив решение «текущими геополитическими событиями». При этом в компании подчеркнули, что это мера временная. Уточнялось, что все приложения, сервисное обслуживание и официальные магазины продолжат работать в полном объеме. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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