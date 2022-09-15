«Известия» рассказали о планах Samsung вернуться на рынок РФ до конца года

По словам экспертов, по возвращении компании придется «отвоевывать» свою долю рынка, занятую китайскими брендами, заново. Дело в том, что с момента приостановки работы в России доля Samsung на рынке значительно просела, хотя устройства разрешены к ввозу по параллельному импорту. По данным Mobile Research Group, по итогам августа их доля сократилась с 33 до 16% год к году. При этом доля смартфонов Samsung в натуральном выражении сократилась с 30% до 9%.