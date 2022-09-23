РБК: «Руссоль» сообщила о риске перебоев с поставками из-за ограничений в Казахстане

В компании указали на регулярные проблемы, возникающие между перевозчиками РЖД и «КТЖ — Грузовые перевозки». По словам Черного, сложившаяся ситуация уже привела к срыву поставок, в том числе на оборонные предприятия. В связи с этим «Руссоль» обратилась в Минэкономразвития и Евразийскую экономическую комиссию, однако «каких-либо решений не последовало».