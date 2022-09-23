РБК: «Руссоль» сообщила о риске перебоев с поставками из-за ограничений в Казахстане
В распоряжении издания также оказалась телеграмма национального оператора железнодорожной сети Казахстана «Казахстан Темир Жолы» (КТЖ). Согласно документу, компания собирается запретить подачу порожних полувагонов с 24 по 30 сентября 2022 г.
Причиной такого решения стало скопление порожних вагонов — как казахстанских, так и «чужих железнодорожных администраций». Отмечается, что ограничение снимут, как только ситуация нормализуется.
При этом КТЖ обслуживает российского производителя соли. В частности, компания управляет станцией Илецк-1. Как уточнил Черный, под запрет попадают порожние полувагоны всех поставщиков, кроме казахстанских. «Руссоль» же использует для перевозки российский парк полувагонов.
В компании указали на регулярные проблемы, возникающие между перевозчиками РЖД и «КТЖ — Грузовые перевозки». По словам Черного, сложившаяся ситуация уже привела к срыву поставок, в том числе на оборонные предприятия. В связи с этим «Руссоль» обратилась в Минэкономразвития и Евразийскую экономическую комиссию, однако «каких-либо решений не последовало».
В разговоре с РБК представитель «Руссоли» уточнил, что риск полной остановки производства «очень высок». По его словам, производство уже сейчас серьезно затруднено действиями ж/д операторов. При этом в РЖД охарактеризовали взаимодействие с КТЖ как «нормальное рабочее».
«Руссоль» является крупнейшим производителем соли в России. По данным зампреда правления ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрия Леонова, компания поставляет 40% технической соли на российский рынок, а также 42% пищевой.
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