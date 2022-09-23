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РБК: «Руссоль» сообщила о риске перебоев с поставками из-за ограничений в Казахстане

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Производитель соли «Руссоль» предупредил о риске перебоев с поставками из-за намерения властей Казахстана ограничить использование своей железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо директора компании Сергея Черного, адресованное президенту РФ Владимиру Путину. 

В распоряжении издания также оказалась телеграмма национального оператора железнодорожной сети Казахстана «Казахстан Темир Жолы» (КТЖ). Согласно документу, компания собирается запретить подачу порожних полувагонов с 24 по 30 сентября 2022 г.

Причиной такого решения стало скопление порожних вагонов — как казахстанских, так и «чужих железнодорожных администраций». Отмечается, что ограничение снимут, как только ситуация нормализуется. 

При этом КТЖ обслуживает российского производителя соли. В частности, компания управляет станцией Илецк-1. Как уточнил Черный, под запрет попадают порожние полувагоны всех поставщиков, кроме казахстанских. «Руссоль» же использует для перевозки российский парк полувагонов. 

В компании указали на регулярные проблемы, возникающие между перевозчиками РЖД и «КТЖ — Грузовые перевозки». По словам Черного, сложившаяся ситуация уже привела к срыву поставок, в том числе на оборонные предприятия. В связи с этим «Руссоль» обратилась в Минэкономразвития и Евразийскую экономическую комиссию, однако «каких-либо решений не последовало».  

В разговоре с РБК представитель «Руссоли» уточнил, что риск полной остановки производства «очень высок». По его словам, производство уже сейчас серьезно затруднено действиями ж/д операторов. При этом в РЖД охарактеризовали взаимодействие с КТЖ как «нормальное рабочее». 

«Руссоль» является крупнейшим производителем соли в России. По данным зампреда правления ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрия Леонова, компания поставляет 40% технической соли на российский рынок, а также 42% пищевой. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных