Газета
Бизнес

Поставщик овощных консервов Hak остановил производство из-за затрат на электроэнергию

Ведомости

Один из крупнейших поставщиков консервированных овощей в Северной Европе, нидерландская компания Hak остановит все производство на шесть недель из-за высоких затрат на электроэнергию, передает издание Nos.

В сообщении компании говорится, что при нынешних ценах на энергоносители нецелесообразно продолжать до грядущей зимы, чтобы понять, какой будет стоимость электроэнергии. При этом у производителя все еще есть запас на случай непредвиденных обстоятельств, поэтому продукты компании будут представлены в магазинах..

«Дело не только в высокой цене, но и в неопределенности. Сегодня это два евро за кубометр газа, иногда это было и три. Что это будет в январе или феврале, мы не знаем. Так что, чтобы быть уверенным, мы остаемся закрытыми», — отмечает управляющий директор компании Тимо Хугебум.

По его словам, компания собирает овощи с полей, а затем раскладывает их по стеклянным банкам, чтобы они прослужили дольше. Нагрев, необходимый для этого процесса, потребляет много энергии. Кроме того, стеклянные банки, используемые компанией, стоят дороже из-за возросших затрат на электроэнергию, заключил Хугебум.

После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против России, которые в том числе затронули энергетику. На фоне ограничений и сокращения поставок газа из России цены на энергоноситель резко выросли. Власти ЕС не раз признавали, что Европу ждет трудная зима. В то же время снимать санкции они не планируют, объясняя возникшие проблемы ценой за независимость Европы от России и ее энергоресурсов. Позже поставки газа в ЕС по «Северным потокам» прекратились из-за взрывов на газопроводах.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных