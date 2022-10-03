Поставщик овощных консервов Hak остановил производство из-за затрат на электроэнергию
Один из крупнейших поставщиков консервированных овощей в Северной Европе, нидерландская компания Hak остановит все производство на шесть недель из-за высоких затрат на электроэнергию, передает издание Nos.
В сообщении компании говорится, что при нынешних ценах на энергоносители нецелесообразно продолжать до грядущей зимы, чтобы понять, какой будет стоимость электроэнергии. При этом у производителя все еще есть запас на случай непредвиденных обстоятельств, поэтому продукты компании будут представлены в магазинах..
«Дело не только в высокой цене, но и в неопределенности. Сегодня это два евро за кубометр газа, иногда это было и три. Что это будет в январе или феврале, мы не знаем. Так что, чтобы быть уверенным, мы остаемся закрытыми», — отмечает управляющий директор компании Тимо Хугебум.
По его словам, компания собирает овощи с полей, а затем раскладывает их по стеклянным банкам, чтобы они прослужили дольше. Нагрев, необходимый для этого процесса, потребляет много энергии. Кроме того, стеклянные банки, используемые компанией, стоят дороже из-за возросших затрат на электроэнергию, заключил Хугебум.
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против России, которые в том числе затронули энергетику. На фоне ограничений и сокращения поставок газа из России цены на энергоноситель резко выросли. Власти ЕС не раз признавали, что Европу ждет трудная зима. В то же время снимать санкции они не планируют, объясняя возникшие проблемы ценой за независимость Европы от России и ее энергоресурсов. Позже поставки газа в ЕС по «Северным потокам» прекратились из-за взрывов на газопроводах.
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