В Минтрансе предложили повысить тарифы проезда по платным трассам

В ведомстве напомнили, что действующий тариф был рассчитан в соответствии с ценами 2015 г. Минтранс считает, что повышение тарифов не скажется на владельцах грузовиков. Если брать в расчет среднюю дальность поездки по платным дорогам в 300 км, то дорога подорожает на 804 руб. при максимальных новых тарифов, что составляет не более 0,08% от стоимости перевозимого груза от 1 млн руб.