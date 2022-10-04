В Минтрансе предложили повысить тарифы проезда по платным трассам
Минтранс собирается повысить тарифы проезда по платным трассам. На новую редакцию проекта постановления правительства с тарифами для платных федеральных дорог обратил внимание «Коммерсантъ».
Согласно документу, на реконструированных государственных трассах тариф для легковых автомобилей планируется увеличить с 3 до 5 руб. за 1 км, на трассах, построенных с нуля, — с 3 до 8 руб. за 1 км. Индексация также тарифов запланирована для автобусов и грузовиков.
В пояснительной записке отмечается, что повышение тарифов связано с ростом себестоимость строительства в среднем на 12%. В Минтрансе рассказали, что Центральная кольцевая автодорога или М-12 Москва — Казань уже подорожала на 30%, до 800 млн руб. В планах продлить трассу до Владивостока. Кроме того, новые трассы проектируются от Урала до Черного моря.
В ведомстве напомнили, что действующий тариф был рассчитан в соответствии с ценами 2015 г. Минтранс считает, что повышение тарифов не скажется на владельцах грузовиков. Если брать в расчет среднюю дальность поездки по платным дорогам в 300 км, то дорога подорожает на 804 руб. при максимальных новых тарифов, что составляет не более 0,08% от стоимости перевозимого груза от 1 млн руб.
Как пишет «Коммерсантъ», повышение тарифов на платных трассах Минтранс продвигает с октября 2021 г. Однако с марта 2022-го разработка проекта приостановилась. В «Автодоре» газете рассказали, что работа над ним активизировалась на фоне «значимых общественно-политических событий», не уточнив, о каких событиях идет речь.
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