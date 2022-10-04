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В Минтрансе предложили повысить тарифы проезда по платным трассам

Ведомости

Минтранс собирается повысить тарифы проезда по платным трассам. На новую редакцию проекта постановления правительства с тарифами для платных федеральных дорог обратил внимание «Коммерсантъ». 

Согласно документу, на реконструированных государственных трассах тариф для легковых автомобилей планируется увеличить с 3 до 5 руб. за 1 км, на трассах, построенных с нуля, — с 3 до 8 руб. за 1 км. Индексация также тарифов запланирована для автобусов и грузовиков.  

В пояснительной записке отмечается, что повышение тарифов связано с ростом себестоимость строительства в среднем на 12%. В Минтрансе рассказали, что Центральная кольцевая автодорога или М-12 Москва — Казань уже подорожала на 30%, до 800 млн руб. В планах продлить трассу до Владивостока. Кроме того, новые трассы проектируются от Урала до Черного моря. 

В ведомстве напомнили, что действующий тариф был рассчитан в соответствии с ценами 2015 г. Минтранс считает, что повышение тарифов не скажется на владельцах грузовиков. Если брать в расчет среднюю дальность поездки по платным дорогам в 300 км, то дорога подорожает на 804 руб. при максимальных новых тарифов, что составляет не более 0,08% от стоимости перевозимого груза от 1 млн руб.

Как пишет «Коммерсантъ», повышение тарифов на платных трассах Минтранс продвигает с октября 2021 г. Однако с марта 2022-го разработка проекта приостановилась. В «Автодоре» газете рассказали, что работа над ним активизировалась на фоне «значимых общественно-политических событий», не уточнив, о каких событиях идет речь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных