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Великобритания вышла из единого измерителя теле- и интернет-аудитории России

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Британская исследовательская группа Kantar вышла из состава акционеров компании Mediascope, занимающейся измерениями телевизионной и интернет-аудитории в России, об этом сообщил РБК со ссылкой на неназванного представителя Mediascope. Теперь компания на 100% принадлежит России. 

«В сентябре 2022 г. была достигнута финальная договоренность, в рамках которой Kantar передал свои российские активы менеджменту Mediascope», — сообщили в компании. При этом точные сроки сделки и ее условия раскрывать отказались.

При этом в компании заверили, что изменение состава акционеров никак не повлияет на работу измерителя — Mediascope сохраняет все свои обязательства перед клиентами и партнерами и продолжает реализовывать все свои проекты «в полном объеме». Помимо этого в компании сообщили, что с 2016 г. «значительная часть» технологий была локализована в России.

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Kantar Media был основным владельцем TNS Russia, предшествовавшего Mediascope, до 2016 г., когда были приняты поправки в законы о СМИ и рекламе, согласно которым рекламодатели должны были иметь договор с единым измерителем аудитории, выбранным Роскомнадзором. Новые поправки также запрещали заниматься измерениями телеаудитории в России, а впоследствии и интернет-аудитории тем компаниям, в которых доля иностранного участия превышала 20%. В результате Kantar был вынужден оставить себе только 20%, а остальное продать.

После 2016 г. Kantar Media оказывал консалтинговые услуги в отношении измерений российской аудитории и помогал технологиями. В частности, технология исследования аудитории с помощью пиплметров, которые измеряют, какие каналы и в какое время смотрят жильцы квартир и домов, была развита именно благодаря Kantar. 

По информации РБК, британская компания уведомила Mediascope о желании приостановить свои бизнес-операции в России еще в марте этого года — после начала специальной военной операции на Украине. Планы приостановки деятельности касались также бизнеса Kantar в сфере маркетинговых исследований — компаний Kantar Russia и ARMI Marketing (последнюю контролирует сеть Millward Brown). При этом сделка, о которой идет речь, никак не затронула ARMI Marketing, пояснили в Mediascope. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных