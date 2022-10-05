Великобритания вышла из единого измерителя теле- и интернет-аудитории России

Kantar Media был основным владельцем TNS Russia, предшествовавшего Mediascope, до 2016 г., когда были приняты поправки в законы о СМИ и рекламе, согласно которым рекламодатели должны были иметь договор с единым измерителем аудитории, выбранным Роскомнадзором. Новые поправки также запрещали заниматься измерениями телеаудитории в России, а впоследствии и интернет-аудитории тем компаниям, в которых доля иностранного участия превышала 20%. В результате Kantar был вынужден оставить себе только 20%, а остальное продать.