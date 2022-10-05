Великобритания вышла из единого измерителя теле- и интернет-аудитории России
«В сентябре 2022 г. была достигнута финальная договоренность, в рамках которой Kantar передал свои российские активы менеджменту Mediascope», — сообщили в компании. При этом точные сроки сделки и ее условия раскрывать отказались.
При этом в компании заверили, что изменение состава акционеров никак не повлияет на работу измерителя — Mediascope сохраняет все свои обязательства перед клиентами и партнерами и продолжает реализовывать все свои проекты «в полном объеме». Помимо этого в компании сообщили, что с 2016 г. «значительная часть» технологий была локализована в России.
Kantar Media был основным владельцем TNS Russia, предшествовавшего Mediascope, до 2016 г., когда были приняты поправки в законы о СМИ и рекламе, согласно которым рекламодатели должны были иметь договор с единым измерителем аудитории, выбранным Роскомнадзором. Новые поправки также запрещали заниматься измерениями телеаудитории в России, а впоследствии и интернет-аудитории тем компаниям, в которых доля иностранного участия превышала 20%. В результате Kantar был вынужден оставить себе только 20%, а остальное продать.
После 2016 г. Kantar Media оказывал консалтинговые услуги в отношении измерений российской аудитории и помогал технологиями. В частности, технология исследования аудитории с помощью пиплметров, которые измеряют, какие каналы и в какое время смотрят жильцы квартир и домов, была развита именно благодаря Kantar.
По информации РБК, британская компания уведомила Mediascope о желании приостановить свои бизнес-операции в России еще в марте этого года — после начала специальной военной операции на Украине. Планы приостановки деятельности касались также бизнеса Kantar в сфере маркетинговых исследований — компаний Kantar Russia и ARMI Marketing (последнюю контролирует сеть Millward Brown). При этом сделка, о которой идет речь, никак не затронула ARMI Marketing, пояснили в Mediascope.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.