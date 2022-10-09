Генпрокуратура и сахалинский минфин подали в суд на Exxon Neftegas Limited
Генеральная прокуратура России и министерство финансов Сахалинской области 26 сентября подали в суд иск к Exxon Neftegas Limited, дочерней компании ExxonMobil. Это следует из расписания заседаний на сайте Южно-Сахалинского городского суда.
Согласно информации на сайте, Генпрокуратура и министерство финансов региона выступают в качестве истцов, ответчиком является Exxon Neftegas Limited. В качестве третьих лиц к делу привлечены правительство Сахалинской области и областное управление Федеральной налоговой службы. Рассмотрение иска назначено на 14 октября.
ExxonMobil в начале марта объявила о приостановке новых инвестиций в Россию и планируемом выходе из нефтегазового проекта «Сахалин-1» из-за ситуации на Украине. Дочерняя компания Exxon Neftegas Limited является оператором этого проекта с долей 30% и участвует в нем совместно с «Роснефтью» (20%), японской Sodeco (30%) и индийской ONGC (20%). В марте же компания вывезла из России сотрудников — граждан США.