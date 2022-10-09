Генпрокуратура и сахалинский минфин подали в суд на Exxon Neftegas Limited

ExxonMobil в начале марта объявила о приостановке новых инвестиций в Россию и планируемом выходе из нефтегазового проекта «Сахалин-1» из-за ситуации на Украине. Дочерняя компания Exxon Neftegas Limited является оператором этого проекта с долей 30% и участвует в нем совместно с «Роснефтью» (20%), японской Sodeco (30%) и индийской ONGC (20%). В марте же компания вывезла из России сотрудников — граждан США.