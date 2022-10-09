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Генпрокуратура и сахалинский минфин подали в суд на Exxon Neftegas Limited

Ведомости

Генеральная прокуратура России и министерство финансов Сахалинской области 26 сентября подали в суд иск к Exxon Neftegas Limited, дочерней компании ExxonMobil. Это следует из расписания заседаний на сайте Южно-Сахалинского городского суда.

Согласно информации на сайте, Генпрокуратура и министерство финансов региона выступают в качестве истцов, ответчиком является Exxon Neftegas Limited. В качестве третьих лиц к делу привлечены правительство Сахалинской области и областное управление Федеральной налоговой службы. Рассмотрение иска назначено на 14 октября.

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ExxonMobil в начале марта объявила о приостановке новых инвестиций в Россию и планируемом выходе из нефтегазового проекта «Сахалин-1» из-за ситуации на Украине. Дочерняя компания Exxon Neftegas Limited является оператором этого проекта с долей 30% и участвует в нем совместно с «Роснефтью» (20%), японской Sodeco (30%) и индийской ONGC (20%). В марте же компания вывезла из России сотрудников — граждан США.

21 апреля Reuters сообщало, что ExxonMobil рассматривает возможность полностью уйти из России к 24 июня. Согласно сайту ExxonMobil, в 2021 г. в офисах компании в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Южно-Сахалинске работало более 1000 сотрудников.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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