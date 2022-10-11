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Поставщики и производители попросили смягчить требования по сроку годности товаров

Ведомости

Ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» (включает «Мистраль Трейдинг» , «Руссоль» , «Дымов» , «Макфа», «Май») предложила министру промышленности и торговли Денису Мантурову рекомендовать крупным ритейлерам ослабить требования к сроку годности товаров, сообщает «Коммерсантъ».

«Руспродсоюз» предлагает установить минимальный порог остаточного срока годности в 45% для товаров годностью от года и выше, а для продуктов годностью до 12 месяцев — в 50%. В настоящее время требование крупных ритейлеров к остаточному сроку годности продовольственных товаров достигает 60-65%.

В ассоциации отметили, что данный шаг не отразится на снижении качества поставляемых товаров. По их словам, речь идет о сокращении излишних требований.

«Поставщики, с одной стороны, не могут выполнить заказ в полной мере и получают штрафные санкции за недопоставку, а с другой — вынуждены утилизировать товары, которые не проходят по остаточному сроку годности, но сохраняющие при этом свои потребительские свойства»,— говорится в письме «Руспродсоюза».

В Минпромторге сообщили «Коммерсанту», что письмо «Руспродсоюза» от 5 октября, которое есть в распоряжении издания, пока не поступало.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных