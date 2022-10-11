Поставщики и производители попросили смягчить требования по сроку годности товаров

«Поставщики, с одной стороны, не могут выполнить заказ в полной мере и получают штрафные санкции за недопоставку, а с другой — вынуждены утилизировать товары, которые не проходят по остаточному сроку годности, но сохраняющие при этом свои потребительские свойства»,— говорится в письме «Руспродсоюза».