Поставщики и производители попросили смягчить требования по сроку годности товаров
Ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» (включает «Мистраль Трейдинг» , «Руссоль» , «Дымов» , «Макфа», «Май») предложила министру промышленности и торговли Денису Мантурову рекомендовать крупным ритейлерам ослабить требования к сроку годности товаров, сообщает «Коммерсантъ».
«Руспродсоюз» предлагает установить минимальный порог остаточного срока годности в 45% для товаров годностью от года и выше, а для продуктов годностью до 12 месяцев — в 50%. В настоящее время требование крупных ритейлеров к остаточному сроку годности продовольственных товаров достигает 60-65%.
В ассоциации отметили, что данный шаг не отразится на снижении качества поставляемых товаров. По их словам, речь идет о сокращении излишних требований.
«Поставщики, с одной стороны, не могут выполнить заказ в полной мере и получают штрафные санкции за недопоставку, а с другой — вынуждены утилизировать товары, которые не проходят по остаточному сроку годности, но сохраняющие при этом свои потребительские свойства»,— говорится в письме «Руспродсоюза».
В Минпромторге сообщили «Коммерсанту», что письмо «Руспродсоюза» от 5 октября, которое есть в распоряжении издания, пока не поступало.
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