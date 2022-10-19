«Белуга» продала международные права на бренд Beluga за $75 млн
На фоне проблем с экспортом российский производитель алкогольной продукции «Белуга групп» продал международные права на бренд водки Beluga, говорится в сообщении компании.
Сумма сделки составляет не менее $75 млн, заявили в компании, отметив, что данная стоимость значительно превышает расчет стоимости, выполненный независимыми оценщиками.
«Данная сделка улучшит показатели ликвидности компании и, таким образом, позволит группе придерживаться принятой политики в области дивидендных выплат», — говорится в сообщении компании.
Компания сохранила интеллектуальные права на торговую марку в России. Флагманский бренд Beluga будет по-прежнему входить в продуктовый портфель компании и присутствовать на российском рынке. По данным компании, экспортные продажи водки Beluga по результатам 2021 г. составили 4% от выручки «Белуги групп», а в натуральном измерении 2% от общих отгрузок. В связи с этим, как объяснили в компании, их остановка не окажет существенного влияния на финансовые результаты российского производителя алкоголя.
В сообщении «Белуги групп» пояснили, что причиной продажи международных прав на Beluga является осложнение экспорта водочной продукции из России на фоне геополитической ситуации, которое спровоцировало сокращение объемов и разрыв сотрудничества с некоторыми странами. В компании заявили, что все внимание будет приковано к российскому рынку для того, чтобы сохранить ведущие позиции по остальным направлениям.
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