«Белуга» продала международные права на бренд Beluga за $75 млн

Компания сохранила интеллектуальные права на торговую марку в России. Флагманский бренд Beluga будет по-прежнему входить в продуктовый портфель компании и присутствовать на российском рынке. По данным компании, экспортные продажи водки Beluga по результатам 2021 г. составили 4% от выручки «Белуги групп», а в натуральном измерении 2% от общих отгрузок. В связи с этим, как объяснили в компании, их остановка не окажет существенного влияния на финансовые результаты российского производителя алкоголя.