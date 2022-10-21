Toyota сократит выпуск автомобилей в 2023 финансовом году

Причиной сокращения объемов производства является нехватка полупроводников. Хотя сборка автомобилей и возобновилась, однако производственные показатели все равно находятся ниже среднего месячного плана. В частности, в октябре и ноябре будет выпущено 750 000 и 800 000 автомобилей соответственно при спрогнозированном в конце августа плане на сентябрь — ноябрь в 900 000 штук. По данным Reuters, объем производства за первые пять месяцев текущего финансового года был на 6,7% ниже первоначальных планов компании.