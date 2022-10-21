Toyota сократит выпуск автомобилей в 2023 финансовом году
Причиной сокращения объемов производства является нехватка полупроводников. Хотя сборка автомобилей и возобновилась, однако производственные показатели все равно находятся ниже среднего месячного плана. В частности, в октябре и ноябре будет выпущено 750 000 и 800 000 автомобилей соответственно при спрогнозированном в конце августа плане на сентябрь — ноябрь в 900 000 штук. По данным Reuters, объем производства за первые пять месяцев текущего финансового года был на 6,7% ниже первоначальных планов компании.
Завод Toyota в России с марта находится в простое — так же, как и заводы автопроизводителей Nissan, Hyundai, Renault, VAG и др. В результате выпуск легковых автомобилей в России упал в несколько раз. По данным Росстата, в январе — июле показатель сократился почти втрое в годовом выражении – до 300 000 единиц.
В конце сентября — начале октября некоторые иностранные автопроизводители приняли решение продать российские активы. В частности, Nissan передал все свои активы в России, в том числе завод в Санкт-Петербурге, подведомственному Минпромторгу ФГУП НАМИ. По данным «Ведомостей», на заводе могут начать собирать китайские автомобили бренда FAW.
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