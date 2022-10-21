Газета
Бизнес

Toyota сократит выпуск автомобилей в 2023 финансовом году

Ведомости

Японская компания Toyota Motor сообщила, что в 2023 финансовом году объем произведенных ею автомобилей окажется ниже изначально запланированного уровня в 9,7 млн, передает Reuters. На сколько именно будет сокращен выпуск автомобилей, не уточняется. 

Причиной сокращения объемов производства является нехватка полупроводников. Хотя сборка автомобилей и возобновилась, однако производственные показатели все равно находятся ниже среднего месячного плана. В частности, в октябре и ноябре будет выпущено 750 000 и 800 000 автомобилей соответственно при спрогнозированном в конце августа плане на сентябрь — ноябрь в 900 000 штук. По данным Reuters, объем производства за первые пять месяцев текущего финансового года был на 6,7% ниже первоначальных планов компании.

Завод Toyota в России с марта находится в простое — так же, как и заводы автопроизводителей Nissan, Hyundai, Renault, VAG и др. В результате выпуск легковых автомобилей в России упал в несколько раз. По данным Росстата, в январе — июле показатель сократился почти втрое в годовом выражении – до 300 000 единиц. 

В конце сентября — начале октября некоторые иностранные автопроизводители приняли решение продать российские активы. В частности, Nissan передал все свои активы в России, в том числе завод в Санкт-Петербурге, подведомственному Минпромторгу ФГУП НАМИ. По данным «Ведомостей», на заводе могут начать собирать китайские автомобили бренда FAW. 

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Ранее по теме: СМИ: Hyundai Motor рассматривает продажу завода в России

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных