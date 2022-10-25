Российский бизнес Freedom Holding сменит название на «Цифра»
В рамках грядущего ребрендинга российский бизнес Freedom Holding сменит название на «Цифра», говорится в сообщении компании. Изменения связаны с продажей российских активов Максиму Повалишину.
«Холдинг Freedom Holding Corp. продаст свои российские активы Максиму Повалишину, который стоял у истоков создания бизнеса Freedom Finance в России. В структуру сделки войдет как инвестиционная компания, так и банк “Фридом финанс”. В связи с предстоящей сделкой будет проведен ребрендинг, инвестиционная компания и банк сменят фирменное наименование на “Цифра”», — говорится в сообщении компании.
В компании пояснили, что продажа российского бизнеса связана с усиливающимися геополитическими рисками. На прошлой неделе Freedom Holding объявила о заключении соглашения о продаже российских активов — инвестиционной компании «Фридом финанс» и принадлежащего ей банка. Покупателем стал Максим Повалишин, который работал в руководстве российской компании с момента ее основания.
О намерениях покинуть Россию Freedom Holding сообщила в июне. Тогда стало известно, что потенциальным покупателем российского бизнеса может стать основной владелец холдинга Тимур Турлов. В интервью Reuters он рассказывал, что планирует выкупить российский бизнес у американского холдинга в качестве физического лица. В дальнейшем будет проведен ребрендинг, а бизнес будет продан команде топ-менеджмента. Однако Турлов пояснил, что «сделка еще не на столе».
Максим Повалишин сменит Тимура Турлова на должности председателя совета директоров инвестиционной компании «Фридом финанс» и наблюдательного совета банка. После проведения ребрендинга «Фридом финанс» будет называться «Цифра брокер», а банк — «Цифра банк». Уточняется, что команда инвесткомпании и банка останется прежней.
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