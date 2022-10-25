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Российский бизнес Freedom Holding сменит название на «Цифра»

Ведомости

В рамках грядущего ребрендинга российский бизнес Freedom Holding сменит название на «Цифра», говорится в сообщении компании. Изменения связаны с продажей российских активов Максиму Повалишину.

«Холдинг Freedom Holding Corp. продаст свои российские активы Максиму Повалишину, который стоял у истоков создания бизнеса Freedom Finance в России. В структуру сделки войдет как инвестиционная компания, так и банк “Фридом финанс”. В связи с предстоящей сделкой будет проведен ребрендинг, инвестиционная компания и банк сменят фирменное наименование на “Цифра”», — говорится в сообщении компании.

В компании пояснили, что продажа российского бизнеса связана с усиливающимися геополитическими рисками. На прошлой неделе Freedom Holding объявила о заключении соглашения о продаже российских активов — инвестиционной компании «Фридом финанс» и принадлежащего ей банка. Покупателем стал Максим Повалишин, который работал в руководстве российской компании с момента ее основания.

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О намерениях покинуть Россию Freedom Holding сообщила в июне. Тогда стало известно, что потенциальным покупателем российского бизнеса может стать основной владелец холдинга Тимур Турлов. В интервью Reuters он рассказывал, что планирует выкупить российский бизнес у американского холдинга в качестве физического лица. В дальнейшем будет проведен ребрендинг, а бизнес будет продан команде топ-менеджмента. Однако Турлов пояснил, что «сделка еще не на столе».

Максим Повалишин сменит Тимура Турлова на должности председателя совета директоров инвестиционной компании «Фридом финанс» и наблюдательного совета банка. После проведения ребрендинга «Фридом финанс» будет называться «Цифра брокер», а банк — «Цифра банк». Уточняется, что команда инвесткомпании и банка останется прежней.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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