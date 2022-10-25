Российский бизнес Freedom Holding сменит название на «Цифра»

О намерениях покинуть Россию Freedom Holding сообщила в июне. Тогда стало известно, что потенциальным покупателем российского бизнеса может стать основной владелец холдинга Тимур Турлов. В интервью Reuters он рассказывал, что планирует выкупить российский бизнес у американского холдинга в качестве физического лица. В дальнейшем будет проведен ребрендинг, а бизнес будет продан команде топ-менеджмента. Однако Турлов пояснил, что «сделка еще не на столе».